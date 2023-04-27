Нацбанк значительно улучшил прогнозы роста ВВП и инфляции

Учитывая быстрое восстановление энергетической системы, а также мягкую фискальную политику, Национальный банк улучшил прогноз экономического роста в 2023 году с 0,3% до 2%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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«При реализации предположений о ситуации безопасности существенных дефицитов электроэнергии в дальнейшем не предусматривается, за исключением локальных и ситуативных дефицитов во втором полугодии. В то же время, увеличение расходов бюджета на фоне значительных объемов международной финансовой помощи поддержит экономическую активность и потребление», — отметили в НБУ.

В Нацбанке ожидают, что снижение рисков безопасности со следующего года, которое допускается в базовом сценарии прогноза регулятора, будет способствовать ускорению экономического роста — до 4,3% в 2024 году и до 6,4% - в 2025 году.

«Да, деоккупация территорий и полноценное открытие черноморских портов позволят постепенно увеличить промышленное производство и нарастить урожаи. Кроме того, ожидается расширение внутреннего спроса благодаря возвращению части вынужденных мигрантов», — заявил регулятор.

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Прогноз инфляции

НБУ также значительно улучшил прогноз инфляции в 2023 году. Регулятор прогнозирует замедление инфляции до 14,8% по итогам года по сравнению с 18,7% в предыдущем прогнозе.

«Ослаблению ценового давления в последующие годы в первую очередь будет способствовать уменьшение рисков безопасности, которое является основным предположением прогноза НБУ. При таких условиях прогнозируется улучшение инфляционных ожиданий, а также наращивание предложения товаров благодаря восстановлению оптимальных логистических путей и производственных мощностей», — отметили в НБУ.

Учитывая это, Национальный банк ожидает, что инфляция снизится в 2024 году до 9,6%, а в 2025 году — до 6%.