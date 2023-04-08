Украина возобновляет экспорт электроэнергии в ЕС

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал указ, позволяющий возобновить процесс экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

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Два месяца без ограничений

По его словам, энергосистема Украины уже почти два месяца работает без ограничений потребителей с запасом мощности. Такого результата удалось добиться благодаря работе энергетиков и международных партнеров, помогавших в восстановлении системы.

«Самая сложная зима пройдена. Следующий шаг — открытие экспорта электроэнергии, что позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для необходимого восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры», — отметил Галущенко.

Мощность для экспорта

Он напомнил, что европейская сеть операторов системы передачи ENTSO-E разрешает мощность для экспорта 400 МВт. При этом фактические объемы экспорта могут варьироваться в зависимости от времени суток и конъюнктуры рынка.

Глава Минэнерго акцентировал на том, что обеспечение потребностей в электроэнергии для украинских потребителей — приоритет.

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«Обеспечение электроэнергией наших потребителей — это безусловный приоритет. Поэтому экспорт электроэнергии будет работать при условии обеспечения украинских потребителей электроэнергией и может быть прекращен в случае изменения ситуации», — заявил министр.

Напомним

«Минфин» писал, что Украина экспортировала электроэнергию в Молдову и страны ЕС с июня по 11 октября прошлого года. За этот период было реализовано 2,6 млрд киловатт/часов.