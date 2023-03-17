Правительство планирует закончить войну через полгода: откуда возьмут деньги, если она продлится дольше

Правительство направило в Раду проект изменений в бюджет на рекордную сумму — 537,2 млрд грн , 96,5% этого увеличения пойдут на сектор обороны и безопасности. Чем продиктовано такое решение и откуда взять деньги, Forbes объяснил руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. «Минфин» выбрал ключевое.

Промахнулись с планами

В стране, ведущей активную войну за выживание, на весь 2023-й было запланировано расходов на оборону и безопасность примерно столько же, как потрачено только во второй половине прошлого года. При том, что интенсивность войны не предполагает никакого снижения по сравнению со второй половиной 2022 года.

Это указывает на то, что правительство планировало в 2023 году воевать всего полгода. Такие оптимистичные прогнозы закладывать рано, по крайней мере, на уровне Кабмина. Поэтому увеличение расходов на войну — адекватный и вынужденный шаг.

Однако даже увеличенные расходы на оборону и безопасность все еще ниже, чем правительство понесло во второй половине 2022 года (в расчете на один месяц). С этим, вероятно, можно будет справиться, учитывая, что:

предпринимаются попытки оптимизировать денежные выплаты военным;

как показывают скандалы с закупками для ВСУ, там есть потенциал по оптимизации расходов.

Хотя высок риск того, что расходы на войну придется и дальше увеличивать.

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Где найти средства

Увеличив расходы, правительство должно увеличить и финансирование этих расходов. По предварительной информации от правительства, дефицит бюджета-2023 после пересмотра может возрасти на 477 млрд грн (приблизительно до 1,73 трлн). К этому также нужно добавить 405 млрд грн запланированных возвратов государственного долга, поэтому правительству нужно будет где-то найти в общей сложности 2,14 трлн грн нового финансирования (против начального плана по финансированию на уровне 1,67 трлн грн).

Из этой суммы:

Приблизительно 310 млрд грн можно получить от размещения ОВГЗ (это при предположении, что объем выпуска государственных облигаций у частных инвесторов не изменится). Так, первоначальный план внутренних привлечений был всего 91 млрд грн — и на сегодняшний день он уже перевыполнен.

Если скромно предположить, что Украина сможет получать хотя бы по $1 млрд грантовой помощи в месяц, то в целом бюджет получит 439 млрд грн «внеплановых» доходов по официальному курсу гривны (сейчас в бюджете предусмотрено лишь $700 млн грантовых доходов). За два месяца 2023 года мы уже получили гранты на $2,4 млрд.

Остальное — это примерно 1,39 трлн грн — нужно искать снаружи (внешние кредиты).

При этом предварительный план правительства был привлечь 1,61 трлн грн через внешние заимствования, поэтому план ссудить 1,39 трлн грн не выглядит невыполнимым.

Но на самом деле это большой вызов:

Во-первых, бюджет верстался из расчета курса доллара 42,2 грн, что превращало 1,61 трлн грн в $38 млрд. Если курс останется неизменным, на уровне 36,6 (а все к тому идет), то новая потребность в 1,39 трлн грн как раз будет соответствовать сумме $38 млрд.

Во-вторых, с учетом грантовой финансовой помощи, которую посчитали выше (правительство ее не учитывало прямо в бюджете, но держало в уме), общая потребность во внешнем финансировании составляет целых $50 млрд.

Именно на $50 млрд внешней помощи правительству и нужно целиться.