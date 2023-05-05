Сколько денег нужно украинцам, чтобы достичь «американской мечты»

Средний класс в США является олицетворением американской мечты. Его представители могут себе позволить многое, и далеко не всегда в кредит . Что доступно среднему классу в Украине и сколько нужно зарабатывать у нас, чтобы считаться состоятельным человеком, mc.today рассказал председатель наблюдательного совета в Ukrincom Владимир Клименко. «Минфин» выбрал главное.

Средний класс по американским меркам

Прочел дискуссию в Facebook о желаемых доходах среднего класса в Украине. Наиболее уязвимого, кстати. Потому что очень богатые люди все равно не останутся без средств к существованию. Бедных немного поддерживает государство за счет дотаций, пенсий, субсидий и так далее.

Средний класс уязвим вплоть до превращения в бедный. Разве что IT-специалисты — исключение. Так вот.

Средний и высший средний класс в США на свои доходы покупает дома и квартиры в кредит, имеет автомобили и медицинскую страховку. Они являются олицетворением американской мечты.

Средний доход домохозяйств среднего класса в США в 2020 году был на 50% выше, чем в 1970 году ($90 131 против $59 934), измеренный в долларах 2020 года.

Давайте посчитаем, какой ежегодный доход определяет средний класс в Украине.

Проще всего по уровню ВВП на душу населения. Для корректных расчетов выберем 2020 год.

США — $63 530 на человека;

Украина — $3 751 на человека.

Идём дальше. Берем исследование сайта Expatistan, где сказано, что семье из четырех человек нужно 75 301 грн в месяц для жизни в Киеве. Это около $2 тыс. И это не средний класс. Просто, чтобы есть, оплачивать счета и закрывать другие базовые потребности современного человека.

Выходит $24 тыс. в год для домохозяйства из 4 человек, живущих в Киеве.

Но смогут ли они организовать себе жизнь, которую можно назвать «Украинской мечтой»? Купить два автомобиля (каждому взрослому), дом или квартиру, путешествовать?

Нет. Для этого у нас должна быть «американская» ставка ипотеки на жилье. Около 5−7%. Да, американцы не собирают деньги десятилетиями, чтобы купить недвижимость. Это нормально — брать кредит, обслуживать его согласно плану и жить здесь и сейчас.

Читайте также: 5 идей, которые вредят предпринимателям: как их избежать

Расчеты для среднего класса в Украине

В Украине так. Чтобы взять кредит на квартиру на вторичном рынке, нужно внести первый взнос минимум 30% от стоимости.

Представим, что семья из четырех человек планирует купить квартиру на 100 квадратных метров за $100 тыс. $30 тыс. должно внести сразу. Это больше годового дохода среднего класса. Придется лет 5 собирать деньги на этот вклад.

Далее ипотека — от 10 до 18%.

Это без учета покупки б/у или нового автомобиля. Чтобы накопить $30 тыс. на первый взнос, нужно откладывать хотя бы $1 тыс. ежемесячно. Это 30 месяцев. На один автомобиль (кроссовер для города) нужно также $20−30 тыс., в зависимости от состояния. То есть откладывать еще $1 тыс. каждый месяц.

Таким образом, нужно иметь доход домохозяйства в год — минимум $48 тыс. Не считая отпусков (хотя бы два — летом и зимой) и покупки гастрономических товаров (нормального вина, сыра, рыбы), расходов на образование и няню для детей, бытовую технику, электронику и предметы роскоши.

Это расчеты для, будем так говорить, скромного среднего класса.

Если добавить в расходы, указанные выше, бытовую технику, отдых и другие обязательные для среднего класса атрибуты, то получим сумму как минимум на $12 тыс. выше — то есть $60 тыс. на домохозяйство в год. Или $5 тыс. дохода семьи в месяц.

Такой доход может быть у айтишников уровнем не ниже «мидл», либо у топ-менеджмента, либо у предпринимателей хотя бы среднего уровня.

Читайте также: Как энерготеррор повлиял на финансовые привычки украинцев

Как «вырастить» средний класс

В общем, я вижу, что роста среднего класса без развитых финансовых инструментов у нас не будет. Без дешевой ипотеки, дешевых и длинных кредитов на развитие бизнеса, без возможности покупать акции украинских компаний на украинской фондовой бирже.

Для того чтобы человек строил свою комфортную жизнь, он должен либо оптимизировать налоги (подпитывать коррупционную среду), либо работать в IT-сфере, либо быть талантливым и успешным бизнесменом (это не всем дано).

Именно поэтому средний класс в Украине является довольно призрачным явлением, и при существующих экономических условиях его стремительное развитие невозможно.