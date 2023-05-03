Повышение налога на топливо: выиграет ли от этого бюджет

Ради наполнения бюджета, представители власти обсуждают возврат НДС на топливо к довоенному уровню. В то же время, по мнению директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, это не позволит увеличить отчисления в бюджет, а лишь вернет схемы на рынок.

Повышение НДС — не выход

Тема возврата довоенных налогов на топливо продолжает активно обсуждаться. Поговорить есть о чем, тем более, что простое моделирование показывает, что при возврате довоенных налогов бензин подорожает на 11 грн/л, дизтопливо — на 8 грн, сжиженный газ — на 3. Конечно, это очень ощутимо.

Но, по моему мнению, главное даже не в этом. Я и все без исключения трейдеры видят проблему в возврате схем по неуплате НДС, который планируют повысить с 7% до 20%. Невероятно, но факт: 7% НДС убили весь схематоз, который до войны являлся главной проблемой рынка и налоговой. «Мы столько НДС не платили еще никогда», — за последний год такое я слышал от трейдеров неоднократно. Если снова 20% — это путь назад — во тьму и тень.

То есть получим печальное бинго: цены вырастут, а бюджет не получит запланированных средств.

Что делать? Оптимальный выход из этой ситуации следующий: оставлять НДС низким, а потребности бюджета закрывать за счет увеличения акцизов. Их собирать гораздо легче и государство это делает неплохо.

Какими должны быть акцизы

Как мы рассчитали новые акцизы? Мы взяли расчетные бюджетные поступления при довоенных ставках акцизов и НДС и путём подбора вычислили новые ставки акцизов на моторные топлива.

Итак, получили следующие показатели: бензин и дизтопливо — 190 евро/1000 л (довоенные ставки 213 и 139,5 евро), автогаз — 150 евро (52).

Как это отразится на ценах, смотрите диаграмму.

Первое: повышение будет равномерным для всех топливных марок.

Второе: это позволит смягчить рост цен и удержать на уровне менее 50 грн/л.

Третье: сжиженный газ остается в два раза дешевле бензина, то есть сохраняет все свои конкурентные преимущества.

Четвертое (бонус): выполняем требования МВФ и других партнеров по постепенному увеличению акцизов на топливо. Хотя до европейского минимума остается далеко — около 360 евро в Венгрии.

Читайте также: Переход на газ собственной добычи и 20 новых АЭС: как меняет энергетику Украина

Ну, и главное, шансы государства получить свои деньги почти 100%. Единственная проблема — мини-НПЗ, которые варят безакцизное топливо. Но это в среднем десять точек, которые по желанию можно быстро «легализовать».