Повышение налога на топливо: выиграет ли от этого бюджет

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 мая 2023, 12:20 Читати українською

Повышение налога на топливо: выиграет ли от этого бюджет

Ради наполнения бюджета, представители власти обсуждают возврат НДС на топливо к довоенному уровню. В то же время, по мнению директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, это не позволит увеличить отчисления в бюджет, а лишь вернет схемы на рынок.

Ради наполнения бюджета, представители власти обсуждают возврат НДС на топливо к довоенному уровню.

Повышение НДС — не выход

Тема возврата довоенных налогов на топливо продолжает активно обсуждаться. Поговорить есть о чем, тем более, что простое моделирование показывает, что при возврате довоенных налогов бензин подорожает на 11 грн/л, дизтопливо — на 8 грн, сжиженный газ — на 3. Конечно, это очень ощутимо.

Но, по моему мнению, главное даже не в этом. Я и все без исключения трейдеры видят проблему в возврате схем по неуплате НДС, который планируют повысить с 7% до 20%. Невероятно, но факт: 7% НДС убили весь схематоз, который до войны являлся главной проблемой рынка и налоговой. «Мы столько НДС не платили еще никогда», — за последний год такое я слышал от трейдеров неоднократно. Если снова 20% — это путь назад — во тьму и тень.

То есть получим печальное бинго: цены вырастут, а бюджет не получит запланированных средств.

Что делать? Оптимальный выход из этой ситуации следующий: оставлять НДС низким, а потребности бюджета закрывать за счет увеличения акцизов. Их собирать гораздо легче и государство это делает неплохо.

Какими должны быть акцизы

Как мы рассчитали новые акцизы? Мы взяли расчетные бюджетные поступления при довоенных ставках акцизов и НДС и путём подбора вычислили новые ставки акцизов на моторные топлива.

Итак, получили следующие показатели: бензин и дизтопливо — 190 евро/1000 л (довоенные ставки 213 и 139,5 евро), автогаз — 150 евро (52).

Как это отразится на ценах, смотрите диаграмму.

Первое: повышение будет равномерным для всех топливных марок.

Второе: это позволит смягчить рост цен и удержать на уровне менее 50 грн/л.

Третье: сжиженный газ остается в два раза дешевле бензина, то есть сохраняет все свои конкурентные преимущества.

Четвертое (бонус): выполняем требования МВФ и других партнеров по постепенному увеличению акцизов на топливо. Хотя до европейского минимума остается далеко — около 360 евро в Венгрии.

Читайте также: Переход на газ собственной добычи и 20 новых АЭС: как меняет энергетику Украина

Ну, и главное, шансы государства получить свои деньги почти 100%. Единственная проблема — мини-НПЗ, которые варят безакцизное топливо. Но это в среднем десять точек, которые по желанию можно быстро «легализовать».

Автор:
Куюн Сергей
директор Консалтинговой группы А-95, эксперт с энергетики Куюн Сергей
Консалтинговая группа А-95
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
3 мая 2023, 12:38
#
Завжди в програші народ.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами