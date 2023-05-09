На аукционе 9 мая Министерство финансов Украины разместило военные облигации на рекордную сумму в этом году — 28,46 млрд грн в эквиваленте, что на 16,45 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 12,01 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин разместил на аукционе облигации на рекордные 28,5 миллиарда
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Что предлагали инвесторам
9 мая Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 1,96 млрд грн под 18,50% с погашением 13 марта 2024;
- 7,98 млрд грн под 19,69% с погашением 6 августа 2025 года.
В иностранной валюте:
- $179,22 млн. под 4,75% с погашением 26 октября 2023 года;
- 296,62 млн. евро под 3,15% с погашением 22 февраля 2024 года.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
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