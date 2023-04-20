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20 апреля 2023, 14:56 Читати українською

5 идей, которые вредят предпринимателям: как их обойти и вести бизнес нестандартно

Многие начинающие бизнесмены ставят перед собой неправильные задачи и ориентируются на ошибочные идеи. В чем они состоят и как их избежать, рассказал владелец и бренд-шеф собственной семьи ресторанов Дмитрий Борисов.

Многие начинающие бизнесмены ставят перед собой неправильные задачи и ориентируются на ошибочные идеи.

Поиск 100% гарантий

Предпринимательство — это всегда риск. И 100% ответственность за свой собственный бизнес и все обязательства, которые вы как предприниматель взяли на себя. Какие могут быть гарантии в этом бурном хрупком мире?

Предпринимательство начинается с очень простого мнения: «В любой момент может случиться что угодно. Всё может пойти не по плану. Но иногда это даже к лучшему: очередное испытание может открыть новые возможности».

Ответственность — это свобода. Свобода — это ответственность. Для меня это основополагающий принцип бизнеса. Я фокусирую свое внимание на поисках возможностей, а не на поисках призрачных гарантий.

Страх критики

Каждый предприниматель — создатель. Он создает продукт или сервис, создает ценность, и если он это делает эффективно, получает за это вознаграждение в виде доходов.

Но эта система не будет существовать без того, для кого мы создаем эту ценность. Каждый из тысяч ваших гостей будет оценивать ваш продукт через оптику собственного опыта, предпочтений и предубеждений. И совершенно точно будет кто-нибудь, кому все катастрофически не понравится.

Задача предпринимателя выдерживать эмоциональную дистанцию, воспринимать негативные отзывы не как руководство к действиям, а как материал для размышлений. Если критических отзывов более 5%, действительно, что-то нужно системно менять. Но всегда анализировать это.

Если каждый день вы продаете 200 порций борща, но вдруг к вам в гости пришла подруга кума и сказала, что «ела и вкуснее», это не значит, что нужно срочно менять рецепт. Это нормально — быть разными и выбирать разное. Если вам хватает ваших гостей, вы все поступаете правильно.

Отсутствие понимания собственных амбиций

Вопрос, который мне задают на 90% встреч: «Когда я верну инвестиции?». Если честно, меня он смущает.

Неужели вы начинаете бизнес для того, чтобы несколько лет поработать и просто вернуть вложенные деньги, то есть вернуться к точке «ноль»?

Гораздо более полезные вопросы: Сколько лет я хочу заниматься этим бизнесом? Каких финансовых целей хочу достичь? Какие собственные амбиции хочу реализовать?

Туннельное мышление

Бизнес — это не только творчество, но и много рутины. В какой-то момент может возникнуть ощущение, что все двигается по кругу. Все ли делают меню спаржи? И мы делаем меню спаржи. Все продают паски? И мы тоже. Как будто мир сузился до 10−20 конкурентов и того, что «все и всегда делают».

Но самое интересное начинается именно тогда, когда ты делаешь то, что никто не делает. Посмотреть на бизнес сбоку. И сделать то, чего ждут гости, но сделать это по-новому — вот одна из наиболее эффективных формул успеха.

Синдром самозванца и ложные авторитеты в голове

У каждого из нас в голове есть голос или образ кого-то, кто нас как бы оценивает. Ресторанный критик, фудиз, друзья или гениальный шеф, живший 100 лет назад. И мы будто пытаемся им доказать, что мы чего-то стоим.

Я очень хорошо помню свои первые годы в ресторанном деле. «А он точно шеф?», «Да это все маркетинг», «Не поразило». Это то, что я слышал регулярно.

В мои заведения стояли очереди, а я все еще пытался кого-то поразить.

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Понадобились годы, чтобы я понял, что нет успехов и провалов: есть только путь. И если на этом пути каждый день я делаю счастливее тысячи гостей, если мой бизнес совпадает с моими ценностями и моими целями, значит, все хорошо. Мне не нужно разрешение от кого-то, чтобы быть собой.

Источник: Минфин
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