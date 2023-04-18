Как энерготеррор повлиял на финансовые привычки украинцев

Во время войны поведение потребителей финансовых услуг часто непредсказуемо. Любая негативная информация, а тем более реализация рисков безопасности, могут поколебать доверие к банкам. Пошатнул ли энергетический террор финансовую стабильность УП рассказали главный эксперт управления анализа системных рисков Департамента финансовой стабильности НБУ Андрей Блинов , ведущая экономистка управления макропруденциальной политики и исследований Департамента финансовой стабильности НБУ Елена Фоменко, главный эксперт управления макропруденциальной политики и исследований Департамента финансовой стабильности Владислав Филатов.

Массированные ракетные атаки на энергетику могли стать новым серьезным вызовом для банковской системы, помешать бесперебойной работе банков и спровоцировать панику. Однако ни один из этих рисков не реализовался.

Массированные общеукраинские обстрелы критической гражданской, в частности, энергетической, инфраструктуры начались 10 октября 2022 года. За октябрь 2022 — январь 2023 их было почти два десятка. Атака 23 ноября привела к длительному отключению электроэнергии в большинстве регионов одновременно.

Какие события были наиболее пиковыми

На графике выделяются четыре пика усиленных колебаний. Лишь в двух случаях такие колебания были связаны с последствиями воздушных атак.

Первый — в дни первых массированных атак 10−11 октября, когда активно колебался наличный обменный курс. Второй — 23−25 ноября, когда в большинстве регионов Украины электрический ток для бытовых потребителей вынужденно отпирался на 12−18 часов в сутки.

Это повлекло за собой многочисленные отложения запланированных платежей на более поздний период. Еще одно слабее колебание произошло в новогодние дни и было в большей степени связано с предновогодними расходами и завершением финансового года, чем с воздушными атаками.

Волатильность интегрального индекса финансовых индикаторов для физических лиц (на основе ежедневного изменения 15 показателей), количество стандартных отклонений

Рассчитано для дней, когда имелись не менее 6 индикаторов. Дни массированных атак и дни после атак помечены вертикальными полосами.

Как двигались деньги

После массированных ракетных обстрелов в октябре 2022 года произошел незначительный отток гривневых средств населения. Он длился около двух недель и был сопоставим с началом 2022 года еще до полномасштабной войны.

На пике отлива (28 октября) остатки на счетах совокупно сократились менее чем на 5% по сравнению с показателем до начала обстрелов. Уже в ноябре объемы средств быстро росли.

Эти кратковременные отливы можно объяснить стремлением сформировать запас наличных денег для расчетов на случай проблем с электроэнергией и связью.

Гривневые средства физических лиц, последний день до оттока средств = 100%

Ось Х — количество дней с начала кризиса. Для линии 2022−2023 начало периода определено как 10.10.2022 — первая дата массированных обстрелов; для линии 2022 — начало года.

Также несколько быстрее, чем обычно в этот период года, росли объемы наличных денег в обращении. Однако незначительные объемы снятия средств с банковских счетов свидетельствуют именно о желании иметь определенный запас наличных денег на руках для оплаты критических товаров и услуг, а не о желании забрать все сбережения из банков.

Наличные деньги в обращении, первый день года = 100%

Как работали платежи

Масштабные боевые действия и перебои в снабжении электроэнергией не остановили платежи. Система электронных платежей (СЭП) НБУ, обеспечивающая проведение почти всех межбанковских переводов в гривне, работала в штатном режиме.

Только 23 ноября, в день существенных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре, восемь банков в течение нескольких часов испытывали проблемы с СЭП. Причиной были перебои со связью из-за нестабильной работы провайдеров.

Кое-где происходили незначительные изменения в продолжительности проведения транзакций, которые не повлияли на общую успеваемость платежей. Обычно значительная доля платежей в СЭП происходит через 5−20 минут.

В среднем большей продолжительностью платежей отличились только:

10 октября (день первых массированных обстрелов),

24 ноября — 1 декабря (после масштабного повреждения энергетической инфраструктуры),

а также 2 января (фактически выходной день с точки зрения деловой активности).

Доля операций в СЭП по количеству, совершенным за промежуток 5−20 минут

Дни массированных атак и дни после атак отмечены вертикальными полосами.



Операции населения с платежными картами преимущественно обслуживают платежные системы MasterCard,Visa и ПРОСТІР. При наличии связи карточные платежи производились бесперебойно.

В октябре 2022 года количество операций с картами, эмитированными украинскими банками, даже возросло по сравнению с октябрем прошлого года.

Некоторое снижение количества операций после обстрелов 23 ноября связано именно с перебоями со связью и светом у самих пользователей и в точках продаж. Рост сумм снятия наличных с карточек после этих обстрелов был очень умеренным и краткосрочным.

Операции с карточками и снятие наличных

Дни массированных атак и дни после атак отмечены вертикальными полосами.

Как реагировал на обстрелы и блекауты валютный рынок

Традиционно украинцы реагируют на определенные угрозы финансовой устойчивости ростом активности на наличном валютном рынке. Самый динамичный и показательный его сегмент — услуги обмена в киосках финансовых компаний и в интернете.

Наличный курс действительно существенно колебался в дни после первого обстрела. А дальше валютный рынок почти не реагировал на перебои со снабжением электроэнергией. После 12 октября и по 31 января ежедневные колебания курса продажи доллара ни разу не превышали 1% в сутки.

Изменение отдельных показателей финансовой активности населения, % к предыдущим суткам

Дни массированных атак и дни после атак отмечены вертикальными полосами.

Как построено исследование

Чтобы оценить влияние разрушения энергетики на поведение клиентов банков, мы проанализировали динамику 15 финансовых индикаторов:

объем наличных денег в обращении (включая кассы банков), объем срочных вкладов населения в национальной и иностранных валютах, объем средств населения к вопросу национальной и иностранных валютах, объемы и количество операций по снятию наличных с платежных карт (без операций «on-us»), объемы и количество безналичных операций платежными картами, доля операций в СЭП со сроком выполнения 5−20 минут, общее количество платежей в СЕП, количество платежей населения в СЭП (исключительно на другие физлица или субъекты хозяйствования), средний за сутки обменный курс купли и продажи наличного доллара США

Источники данных на графиках: НБУ, платежные системы Mastercard, Visa, Простір, Міняйло и Finance.ua.

Больше нас интересовали нетипичные колебания этих показателей в дни массированных обстрелов и в течение суток после них (критические дни). Учитывая чрезвычайные последствия атаки 23 ноября, мы учли двое суток после этого обстрела.

Период исследования — с октября 2022 по январь 2023 года, когда в Украине регулярно происходили аварийные и плановые веерные отключения электроэнергии.

Для простоты восприятия мы сочли интегральный индекс волатильности всех отобранных финансовых индикаторов, то есть их среднее значение. В течение октября 2022 — января 2023 года он преимущественно не превышал одного стандартного отклонения, а это признак спокойной ситуации на рынке.

В целом, только в 5% случаев интегральный индекс превышал 1,5, что отражает колебание сильнее обычного.

Из всех дней обстрелов и их последствий это происходило только в 6% случаев. То есть значение интегрального индекса свидетельствует об отсутствии признаков панического характера поведения.

Более того, аномально высокие колебания индикаторов финансовой активности населения не продолжались дольше, чем два дня подряд, даже в условиях обстрелов.