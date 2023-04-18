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18 апреля 2023, 11:30 Читати українською

Как энерготеррор повлиял на финансовые привычки украинцев

Во время войны поведение потребителей финансовых услуг часто непредсказуемо. Любая негативная информация, а тем более реализация рисков безопасности, могут поколебать доверие к банкам. Пошатнул ли энергетический террор финансовую стабильность УП рассказали главный эксперт управления анализа системных рисков Департамента финансовой стабильности НБУ Андрей Блинов, ведущая экономистка управления макропруденциальной политики и исследований Департамента финансовой стабильности НБУ Елена Фоменко, главный эксперт управления макропруденциальной политики и исследований Департамента финансовой стабильности Владислав Филатов.

Во время войны поведение потребителей финансовых услуг часто непредсказуемо.

Массированные ракетные атаки на энергетику могли стать новым серьезным вызовом для банковской системы, помешать бесперебойной работе банков и спровоцировать панику. Однако ни один из этих рисков не реализовался.

Массированные общеукраинские обстрелы критической гражданской, в частности, энергетической, инфраструктуры начались 10 октября 2022 года. За октябрь 2022 — январь 2023 их было почти два десятка. Атака 23 ноября привела к длительному отключению электроэнергии в большинстве регионов одновременно.

Какие события были наиболее пиковыми

На графике выделяются четыре пика усиленных колебаний. Лишь в двух случаях такие колебания были связаны с последствиями воздушных атак.

Первый — в дни первых массированных атак 10−11 октября, когда активно колебался наличный обменный курс. Второй — 23−25 ноября, когда в большинстве регионов Украины электрический ток для бытовых потребителей вынужденно отпирался на 12−18 часов в сутки.

Это повлекло за собой многочисленные отложения запланированных платежей на более поздний период. Еще одно слабее колебание произошло в новогодние дни и было в большей степени связано с предновогодними расходами и завершением финансового года, чем с воздушными атаками.

Волатильность интегрального индекса финансовых индикаторов для физических лиц (на основе ежедневного изменения 15 показателей), количество стандартных отклонений

Рассчитано для дней, когда имелись не менее 6 индикаторов. Дни массированных атак и дни после атак помечены вертикальными полосами.

Как двигались деньги

После массированных ракетных обстрелов в октябре 2022 года произошел незначительный отток гривневых средств населения. Он длился около двух недель и был сопоставим с началом 2022 года еще до полномасштабной войны.

На пике отлива (28 октября) остатки на счетах совокупно сократились менее чем на 5% по сравнению с показателем до начала обстрелов. Уже в ноябре объемы средств быстро росли.

Эти кратковременные отливы можно объяснить стремлением сформировать запас наличных денег для расчетов на случай проблем с электроэнергией и связью.

Гривневые средства физических лиц, последний день до оттока средств = 100%

Ось Х — количество дней с начала кризиса. Для линии 2022−2023 начало периода определено как 10.10.2022 — первая дата массированных обстрелов; для линии 2022 — начало года.

Также несколько быстрее, чем обычно в этот период года, росли объемы наличных денег в обращении. Однако незначительные объемы снятия средств с банковских счетов свидетельствуют именно о желании иметь определенный запас наличных денег на руках для оплаты критических товаров и услуг, а не о желании забрать все сбережения из банков.

Наличные деньги в обращении, первый день года = 100%

Как работали платежи

Масштабные боевые действия и перебои в снабжении электроэнергией не остановили платежи. Система электронных платежей (СЭП) НБУ, обеспечивающая проведение почти всех межбанковских переводов в гривне, работала в штатном режиме.

Только 23 ноября, в день существенных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре, восемь банков в течение нескольких часов испытывали проблемы с СЭП. Причиной были перебои со связью из-за нестабильной работы провайдеров.

Кое-где происходили незначительные изменения в продолжительности проведения транзакций, которые не повлияли на общую успеваемость платежей. Обычно значительная доля платежей в СЭП происходит через 5−20 минут.

В среднем большей продолжительностью платежей отличились только:

  • 10 октября (день первых массированных обстрелов),
  • 24 ноября — 1 декабря (после масштабного повреждения энергетической инфраструктуры),
  • а также 2 января (фактически выходной день с точки зрения деловой активности).

Доля операций в СЭП по количеству, совершенным за промежуток 5−20 минут

Дни массированных атак и дни после атак отмечены вертикальными полосами.

Операции населения с платежными картами преимущественно обслуживают платежные системы MasterCard,Visa и ПРОСТІР. При наличии связи карточные платежи производились бесперебойно.

В октябре 2022 года количество операций с картами, эмитированными украинскими банками, даже возросло по сравнению с октябрем прошлого года.

Некоторое снижение количества операций после обстрелов 23 ноября связано именно с перебоями со связью и светом у самих пользователей и в точках продаж. Рост сумм снятия наличных с карточек после этих обстрелов был очень умеренным и краткосрочным.

Операции с карточками и снятие наличных

Дни массированных атак и дни после атак отмечены вертикальными полосами.

Как реагировал на обстрелы и блекауты валютный рынок

Традиционно украинцы реагируют на определенные угрозы финансовой устойчивости ростом активности на наличном валютном рынке. Самый динамичный и показательный его сегмент — услуги обмена в киосках финансовых компаний и в интернете.

Наличный курс действительно существенно колебался в дни после первого обстрела. А дальше валютный рынок почти не реагировал на перебои со снабжением электроэнергией. После 12 октября и по 31 января ежедневные колебания курса продажи доллара ни разу не превышали 1% в сутки.

Изменение отдельных показателей финансовой активности населения, % к предыдущим суткам

Дни массированных атак и дни после атак отмечены вертикальными полосами.

Как построено исследование

Чтобы оценить влияние разрушения энергетики на поведение клиентов банков, мы проанализировали динамику 15 финансовых индикаторов:

  1. объем наличных денег в обращении (включая кассы банков),
  2. объем срочных вкладов населения в национальной и иностранных валютах,
  3. объем средств населения к вопросу национальной и иностранных валютах,
  4. объемы и количество операций по снятию наличных с платежных карт (без операций «on-us»),
  5. объемы и количество безналичных операций платежными картами,
  6. доля операций в СЭП со сроком выполнения 5−20 минут,
  7. общее количество платежей в СЕП,
  8. количество платежей населения в СЭП (исключительно на другие физлица или субъекты хозяйствования),
  9. средний за сутки обменный курс купли и продажи наличного доллара США

Источники данных на графиках: НБУ, платежные системы Mastercard, Visa, Простір, Міняйло и Finance.ua.

Больше нас интересовали нетипичные колебания этих показателей в дни массированных обстрелов и в течение суток после них (критические дни). Учитывая чрезвычайные последствия атаки 23 ноября, мы учли двое суток после этого обстрела.

Период исследования — с октября 2022 по январь 2023 года, когда в Украине регулярно происходили аварийные и плановые веерные отключения электроэнергии.

Для простоты восприятия мы сочли интегральный индекс волатильности всех отобранных финансовых индикаторов, то есть их среднее значение. В течение октября 2022 — января 2023 года он преимущественно не превышал одного стандартного отклонения, а это признак спокойной ситуации на рынке.

В целом, только в 5% случаев интегральный индекс превышал 1,5, что отражает колебание сильнее обычного.

Из всех дней обстрелов и их последствий это происходило только в 6% случаев. То есть значение интегрального индекса свидетельствует об отсутствии признаков панического характера поведения.

Более того, аномально высокие колебания индикаторов финансовой активности населения не продолжались дольше, чем два дня подряд, даже в условиях обстрелов.

Источник: Минфин
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