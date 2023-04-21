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21 апреля 2023, 9:20 Читати українською

Что идеально круглое, сделанное из металла и мешает России заменить 2000 сгоревших танков

Россия не способна создавать достаточное количество танков, чтобы восстанавливать боевые потери, и вынуждена доставать запасы 50-х годов. Благодаря чему остановилось производство и сможет ли РФ решить проблему, пишет Forbes USA. «Минфин» публикует перевод статьи.

Россия не способна создавать достаточное количество танков, чтобы восстанавливать боевые потери, и вынуждена доставать запасы 50-х годов.

Две проблемы российских танков

Новое исследование Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне подтвердило то, о чем независимые аналитики говорили месяцами. Танкам и другой современной бронетехнике требуется много шарикоподшипников, и России их не хватает.

Особенно учитывая, что российские военные действия, и в целом вся российская экономика, полностью зависят от железнодорожного транспорта. Для поездов тоже нужно много шарикоподшипников. У россиян есть выбор. Построить больше танков и позволить железнодорожной системе развалиться. Или продолжать движение поездов и замедлять производство танков.

«Исторически Россия закупала большинство своих высококачественных подшипников у западных производителей», — отмечают аналитики CSIS. В 2020 году, например, Россия импортировала подшипники на сумму более $419 млн, около 55% из которых завозились из Европы и Северной Америки.

Это изменилось после того, как российские войска вторглись в Украину в феврале 2022 года, начав полномасштабную войну. Иностранные союзники Киева ужесточили санкции против стратегических отраслей промышленности России.

Важной целью являлся импорт шарикоподшипников. «После начала вторжения крупные западные производители подшипников покинули Россию и прекратили там свои продажи», — пишут аналитики CSIS.

Последствия быстро стали очевидными. Буквально через несколько недель главные российские заводы по производству новых танков и восстановлению старых («Уралвагонзавод» в Свердловской области и «Омсктрансмаш» в Сибири) временно остановили производство.

Хотя работы вскоре возобновились, долгосрочные перспективы танковой отрасли были ужасающими. Новый танк Т-72БМ3 или Т-90М нуждается в современной оптике, а эта оптика, как правило, поступает из Франции. Когда Париж ужесточил санкции, он лишил российскую промышленность компонентов, необходимых для цифровых прицелов «Сосна-У».

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Кремль компенсировал недостаток «Сосны-У» местными аналоговыми прицелами 1ПН96МТ-02, которые, хоть и не столь точные, но, по крайней мере, дают экипажу российского танка шансы в прямом бою с украинскими экипажами.

Удастся ли заменить подшипники

Москве может быть еще труднее решить проблему шарикоподшипников. Даже после замены «Сосны-У» на 1ПН96МТ-02 «Уралвагонзавод» и «Омсктрансмаш» все еще были в тупике. Рабочие создавали или восстанавливали большую часть танка, а затем заканчивались детали.

Россия изо всех сил пытается восстановить 2000, или даже больше, танков, которые она потеряла за 14 месяцев тяжелых боев в Украине. Российским войскам нужно не менее 150 новых или отремонтированных танков в месяц только для того, чтобы поддерживать свои силы на передовой.

Когда началась широкомасштабная война, у России были небольшие запасы подшипников. Но эти подшипники требовались и российским железнодорожникам. Во всяком случае, потребность железных дорог в подшипниках росла, поскольку их 13 тыс. локомотивов доставляли все больше людей и техники на украинский фронт.

В выборе между строительством меньшего количества танков или замораживанием транспорта, Москва выбрала первое.

Тщательный анализ деятельности «Уралвагонзавода» и «Омсктрансмаша» показывает, что заводы ежемесячно отгружают лишь несколько десятков современных танков: Т-72БМ3 или Т-90М, или отремонтированные Т-72, ​​Т-80 и Т-90, которые техники достали из долгосрочного хранения.

Вот почему россияне «путешествуют назад во времени» и достают из запасов старинные Т-62 1960-х и Т-55 1950-х годов, которые превращались в труху на складах с 1980-х годов.

Для старых танков требуется меньше современных компонентов и меньше шарикоподшипников. Они безнадежно уступают в схватке с лучше оснащенными украинскими силами, но они, по крайней мере, замедляют украинцев. «Т-55 в этом смысле — это возможность выиграть время и сохранить ресурсы», — говорит источник в Кремле.

С сотнями Т-62 и Т-55, которые временно закрывают дыру в структуре российской армии, российская промышленность пытается найти альтернативные источники шарикоподшипников и возобновить производство современных танков.

Очевидной альтернативой является Китай и Малайзия. Но китайские и малазийские подшипники, как правило, уступают американским или европейским. Хотя Москва могла бы заменить импорт западных подшипников и таким образом поддерживать уровень производства оборонного сектора, необходимый для продолжения своих военных усилий, эти подшипники, скорее всего, будут более низкого качества, что может повлиять на надежность.

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Так что, возможно, Россия, в конце концов, нарастит производство танков, заменив хорошие подшипники на плохие. Кроме того, заменив современную цифровую оптику худшей аналоговой, эти танки больше не будут самыми современными. Конечно, они могут выглядеть как Т-72БМ3 или Т-90М. Но внутри, где это действительно важно, они менее сильные и менее долговечные.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
21 апреля 2023, 10:56
#
За останню добу українські воїни знищили ще 630 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога склали вже близько 185 050 осіб .
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Респект ЗСУ!
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