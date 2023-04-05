Россия накопила в офшорах за год $80 млрд: как заставить их работать на Украину

За год санкций россии удалось накопить в оффшорах $80 млрд. Есть ли возможность конфисковать их на восстановление Украины, ЭП рассказала Елена Поканевич, эксперт проекта DiXi Group.

Ведется много дискуссий о механизмах конфискации замороженных в странах ЕС и G7 российских преступных активов для восстановления разрушенной украинской инфраструктуры и жилья.

С начала широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины страны ЕС и G7 вводили санкции против России.

Эти беспрецедентные меры должны разрушить российскую экономику и сделать невозможным для агрессора продолжение войны.

Сейчас ЕС ввел уже 10 пакет санкций, согласно которому страны-члены должны ввести обязательную отчетность о хранящихся в банках ЕС замороженных российских активах.

Эти меры должны помочь найти российские государственные активы и определить их общую сумму. В свою очередь, Великобритания и США ужесточили контроль за выполнением санкций, создав специальные подразделения при министерствах в своих странах.

Как подсанкционные российские олигархи прячут свои активы

В то же время, значительная часть активов подсанкционных российских олигархов, политиков и банкиров до сих пор спрятана в оффшорах или, как их еще называют, странах «финансовой тайны».

Найти такие активы очень сложно, учитывая политику сохранения конфиденциальности и банковской тайны этих стран.

Значительную роль в поиске и разоблачении скрытых в оффшорах «преступных» активов играют журналисты-расследователи из разных стран.

Так, журналисты ICIJ нашли документы Pandora Papers и другие оффшорные истоки, в которых показали, как российская элита спрятала свои миллиарды с помощью оффшорных структур и доверенных лиц во избежание глобальных санкций.

Показательным является расследование в отношении Алексея Мордашова — одного из самых богатых российских олигархов — владельца «Северстали». Он пытался избежать санкций, передав контроль над своей долей в компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, связанному с ним лицу.

Эта компания, зарегистрированная на оффшорной территории (здесь зарегистрировано около 400 тысяч компаний), владеет контрольной долей в TUI Group — немецком конгломерате, который управляет авиакомпаниями, гостиницами и туристическими агентствами по всему миру.

Несмотря на то, что соответствующие органы власти США, Великобритании, ЕС и других стран пытаются отыскать деньги и активы олигархов и других лиц, связанных с Кремлем, задачу им значительно усложнили оффшорные брокеры и целая индустрия западных профессиональных специалистов.

И хотя за такие действия предусматривается ответственность, очевидно, что такие меры несколько запоздалые. Значительная часть активов российских олигархов — друзей Путина — была спрятана в оффшорных юрисдикциях задолго до вторжения РФ в Украину.

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Есть ли выход из ситуации

Самым эффективным способом усиления международного давления на юрисдикции «финансовой тайны» было бы обращение к их правительствам.

К примеру, те же Британские Виргинские Острова — подчиненная Великобритании территория и член Содружества наций.

Интересным является исследование направлений круговых потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ), которое провели специалисты Всемирного банка.

Они увязали зависимость степени коррупции в стране от строгости законодательства стран-оффшорных финансовых центров. Россия — очень хороший пример того, как финансовые потоки выходят за рамки оптимизации закупок и налогообложения.

Как отмечают исследователи, во-первых, часть обратных ПИИ состоит из коррупционных доходов, которые отмываются в оффшорах и реинвестируются в страну происхождения.

Во-вторых, «финансовая тайна» также мотивирует обратное перемещение и вполне законного капитала, чтобы скрыть настоящих собственников от коррумпированных органов власти дома.

Специалисты Всемирного банка обнаружили, что ПИИ, которые поступают в РФ из оффшоров, ассоциируются с уровнем коррупции в регионе пребывания. Эта связь сильнее для оффшоров с самым высоким показателем секретности.

То есть российские активы, спрятанные в оффшорах, преимущественно являются активами, приобретенными коррупционным путем. До сих пор они могут работать на финансирование российской военной машины, которая ведет агрессивную войну против Украины.

Так, недавно Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) разоблачило глобальную сеть уклонения от санкций.

В частности, участники сети через фиктивную компанию в Сингапуре и другие компании-посредники, зарегистрированные в Кипре, Болгарии, Израиле, участвовали в проектах, связанных с военно-промышленным комплексом России.

Речь идет о поставках российской компании высокотехнологичных устройств после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Некоторые члены этой сети также поддерживали подсанкционные государственные российские оборонные компании «Рособоронэкспорт» и государственную корпорацию «Ростех», которые являются ключевыми составляющими ВПК России.

Вместе с тем, с началом широкомасштабной вооруженной агрессии появились новые «гавани», которые используются россиянами для сокрытия преступных активов и обхода санкций.

Как отмечает издание Financial Times, помощник министра финансов по вопросам финансирования терроризма и финансовых преступлений США Элизабет Розенберг заявила, что с июля по ноябрь 2022 года компании из ОАЭ экспортировали товаров на сумму более 18 миллионов долларов «российским организациям, входящим в список США».

Она добавила, что 5 миллионов из них были «происхождением из США и контролируемым экспортом США в Россию», в том числе «полупроводниковые устройства, некоторые из которых можно использовать на поле боя».

И здесь достойно внимания предложение исследователей Дартмутского колледжа, которые утверждают, что санкции обойти легче, чем ожидали правительства стран, которые их вводили.

Осуществлять меры контроля за их выполнением все сложнее из-за того, что подсанкционные лица находят новые лазейки.

Вместо того, чтобы нацелиться на олигархов и их активы, исследователи предлагают более «эффективную и результативную» стратегию: наложение санкций на профессиональных управляющих капиталом, которые помогают олигархам накапливать свое состояние в оффшорах, — таких как банкиры, юристы и бухгалтеры.

По их мнению, это было бы особенно эффективным для российских олигархов, поскольку они, как правило, нанимают одних и тех же финансовых консультантов и бутик-компании по управлению капиталом.

Будут ли такие вторичные меры предприняты — покажет время, но нужно ломать стены, которые казалось еще недавно стояли неподвижно.