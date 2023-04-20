Mercedes окончательно продал бизнес в России

Немецкий автомобильный концерн Mercedes-Benz завершил продажу своих активов в России местной дилерской группе «Автодом», включая подмосковный автозавод (ООО «Мерседес-Бенц Мануфекчуринг Рус»). Об этом сообщает российский Интерфакс.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным российского реестра юридических лиц, АО «Автодом» стало владельцем 100% компании-собственницы завода и ООО «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей) 18 апреля.

Информация о приобретении дилером контроля за другими местными структурами Mercedes пока не отображена в реестре.

Таким образом, дилер закрыл соглашение, которое было анонсировано в конце октября, когда Mercedes официально объявил о выходе из России и намерении продать активы «Автодома».

В соглашение вошли частицы в двух названных компаниях, а также в АО «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор в РФ), ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус» (лизинговая «дочка») и ООО «Мерседес-Бенц Банк» Рус".

Сумма сделки

Сумма сделки по продаже российских активов Mercedes не раскрывалась. Однако «Автодом» сообщал, что немецкий концерн получил опцион на обратный выкуп долей в переданных юрлицам «за справедливую рыночную цену, подлежащую определению независимым оценщиком».

«Автодом» еще предстоит найти партнера для возобновления работы завода. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в сентябре заявлял, что речь идет об одном из китайских автопроизводителей.

Автозавод

Завод Mercedes-Benz в индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье строился в течение двух лет и открылся весной 2019 года. Его производственные мощности рассчитаны на выпуск по полному циклу 25−30 тыс. автомобилей в год. Первой моделью предприятия стал седан Е-класса. Планировалось постепенно налаживать выпуск внедорожников GLE, GLC и GLS.

Российская дилерская группа «Автодом» основана в конце 1992 года и имеет 27 дилерских центров в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Компания специализируется на продаже и сервисном обслуживании автомобилей классов премиум и люкс, большинство из которых прекратили официальную поставку своих авто на российский рынок.