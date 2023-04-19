Инвесторы получили право на налоговую скидку: кто именно и как может этим воспользоваться в 2023 году

Налоговой скидкой отныне могут воспользоваться не только те, кто платил за обучение, медстрахование или взносы в НПФ , но и те, кто инвестировал в стартапы. Как воспользоваться возможностью вернуть часть уплаченного налога на доходы физлиц, расскажет «Минфин».

Круг получателей расширяется

Украинцы могут полностью легально экономить на налогах. Такую возможность физлицам открывает механизм налоговой скидки, который позволяет вернуть «живыми» деньгами часть уплаченного налога на доходы физлиц (НДФЛ).

В конце 2021 законодатели изменили редакцию п. 166.3 НКУ. Теперь налоговая скидка будет рассчитываться не только исходя из зарплаты, но и полученных дивидендов. Правда, только тех, которые включаются в налогооблагаемый доход.

«НДФЛ не уплачивается с дивидендов, которые человек получает не в денежном виде, а в виде акций (долей, паев) украинской компании и только при условии, что такое начисление не изменяет пропорций (долей) участия всех акционеров (собственников) в уставном фонде эмитента. То есть на общую стоимость начисленных дивидендов увеличивается уставный фонд компании», — объясняет юрист АО «Мисечко и Партнеры» Наталья Назарко.

Часть юристов считают, что в данном пункте речь идет только о дивидендах, которые выплачиваются владельцам долей в резидентах Дія.Сіті.

«В настоящее время существует общая норма, позволяющая уменьшать доход до налогообложения как в виде заработной платы, так и в виде дивидендов. Однако п. 166.4.4. , позволяющий уменьшать доход в виде дивидендов, может применяться только по сумме расходов плательщика налога на приобретение акций (других корпоративных прав), эмитентом которых является юридическое лицо, которое получило статус резидента Дія.Сіті (п. 166.3. 10)», — толкуют новые нормы Налогового кодекса эксперты АО MORIS.

Они считают, что воспользоваться налоговой скидкой для уменьшения налогооблагаемого дохода в виде дивидендов смогут только лица, купившие акции (другие корпоративные права) резидентов Дія.Сіті. При приобретении корпоративных прав других юридических лиц, не являющихся резидентами Дія.Сіті, налоговая скидка не предусмотрена.

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ФОПам государство ничего не должно

С момента введения налоговой скидки воспользоваться ею могли только физлица, которые получали доходы в виде заработной платы. Частным предпринимателям, в том числе работающим по упрощенной системе налогообложения, Налоговый кодекс такого права не предоставил. Аналогичные правила продолжают действовать и сейчас.

Однако, если человек ведет предпринимательскую деятельность, и вместе с этим инвестирует или работает, как наемный сотрудник, то воспользоваться налоговой скидкой все-таки сможет. Но в таком случае при определении размера налоговой скидки будет учитываться только зарплата наемного работника и дивиденды — то есть те доходы, по которым был уплачен НДФЛ.

Важно также иметь в виду, что доходы у претендующего на скидку не могут быть меньше расходов, по которым он рассчитывает на льготу. В противном случае у налоговой могут возникнуть неприятные вопросы.

Следовательно, чтобы претендовать на налоговую скидку по результатам прошлого года, необходимо соблюсти следующие условия:

наличие гражданства Украины и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

получение официальной заработной платы и/или дивидендов в течение прошлого года;

наличие расходов, по которым предоставляется налоговая скидка.

Доход — дивиденды: как рассчитывается налоговая скидка

Порядок расчета налоговой скидки с доходов, полученных в виде дивидендов, имеет свои особенности. Главная в том, что часть НДФЛ можно возместить только по единственному расходу — тому, который вы понесли на приобретение акций резидента Дія.Сіті (166.3.10 НКУ).

Отмечается, что налоговая скидка в этом случае рассчитывается отдельно от других расходов, а ее сумма не может быть выше полученных дивидендов.

Юрист АО «Мисечко и Партнеры» Наталья Назарко обращает внимание, что с дивидендов могут удерживаться разные ставки налогов — от 5% до 18%. В таком случае согласно п.п. 166.4.4 НКУ, сумма НДФЛ, на которую уменьшаются налоговые обязательства, определяется в следующем порядке:

определение долей (в процентах) доходов, налогооблагаемых по разным ставкам налога, в общей сумме годового общего налогооблагаемого дохода, указанного в абзаце первом этого подпункта;

определение расчетной налогооблагаемой базы путем уменьшения общего налогооблагаемого дохода плательщика налога, полученного в виде дивидендов, кроме сумм дивидендов, не включаемых в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода, на сумму осуществленных налогоплательщиком в течение отчетного налогового года расходов, предусмотренных п.п. 166.3.10 НКУ;

определение расчетной суммы налога отдельно по каждой ставке путем умножения расчетной налогооблагаемой базы на ставку налога и долю, определенную в соответствии с абзацем третьим этого подпункта для соответствующей ставки налога;

определение суммы налога, на которую уменьшаются налоговые обязательства в связи с реализацией налогоплательщиком права на налоговую скидку, как разницы между суммой налога, удержанного в течение отчетного года с налогооблагаемого дохода, указанного в абзаце первом этого подпункта, и расчетной суммой налога, определенной в соответствии с абзацем пятым этогоподпункта.

Доход — зарплата: как работает налоговая скидка

Механизм налоговой скидки в этом случае работает следующим образом. Если в прошлом году вы получали зарплату, и тратили деньги на уплату ипотеки или активно донатили, то сможете вернуть часть из таких расходов.

Налоговый кодекс дает исчерпывающий перечень расходов, которые можно включать в налоговую скидку:

проценты по ипотечному кредиту;

взносы на благотворительность;

оплата за обучение;

платежи по договорам долгосрочного страхования жизни или негосударственного пенсионного обеспечения;

оплата вспомогательных репродуктивных технологий;

оплата государственных услуг, связанных с усыновлением ребенка;

расходы по переоборудованию авто на газ;

часть суммы процентов, уплаченных за пользование ипотечным кредитом (в частности, в пределах госпрограмм);

арендная плата для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Чтобы получить часть уплаченных в прошлом году денег, нужно до 31 декабря этого года подать декларацию о доходах за 2022 год и заявление на налоговую скидку со всеми подтверждающими расходы документами.

Если не воспользовались своим шансом, право на налоговую скидку за соответствующий период теряется. То есть в следующем, 2024 году, право на скидку за 2022 год оформить не удастся.

Сумма, которая должна быть возвращена налогоплательщику, засчитывается в течение 60 календарных дней. То есть чем быстрее подаете декларацию, тем быстрее должны вернуть деньги.

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Обучение

Большинство людей, которые обращаются за налоговой скидкой, хотят вернуть часть денег, уплаченных за обучение. Оформить налоговую скидку может сам студент (если у него есть официальный заработок, из которого он платит налоги) или член его семьи первой степени родства (мать, отец, жена/супруг).

Возмещаются расходы по оплате обучения в дошкольных, внешкольных учреждениях, заведениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования. Единственное условие — эти учреждения должны быть украинскими.

В случаях, когда семья платит за обучение детей, важно, чтобы счета были оплачены тем родителем, с кем подписывается договор об обучении. Он же подает декларацию и претендует на налоговую скидку. Если договор заключен с одним родителем, а в платежных документах указаны данные другого родителя, семья потеряет право на налоговую скидку.

Также следует иметь в виду, что в случаях, когда ребенок учится в частной школе, мать ребенка — ФОП, а папа — наемный работник, для получения налоговой скидки заключать договор со школой необходимо от имени отца. Плюс оплата услуг школы должна производиться с банковского счета отца, если используется безналичная оплата.

Лайфхак 1: Как не платить самому, но получить налоговую скидку

Можно получить налоговую скидку на обучение, за которое платит ваш работодатель. Единственное условие здесь следующее: по документам работодатель должен платить за обучение по вашей доверенности и за счет начисленных вам денег. Эти аспекты должна подтверждать справка от работодателя.

Страховые и пенсионные взносы

Расходы на платежи по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионных взносов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения также можно декларировать как за себя, так и за члена семьи первой степени родства (родители, муж или жена, дети).

К налоговой скидке в этом случае в 2022 году можно отнести сумму расходов, которая не превышает 3760 грн в месяц для самого налогоплательщика (прожиточный минимум, умноженный на коэффициент 1,4) и 1880 грн в месяц — для члена семьи первой степени родства (половину от максимальной суммы для налогоплательщика).

Эта льгота касается взносов по договорам:

долгосрочного страхования жизни,

негосударственного пенсионного обеспечения,

по пенсионному контракту с НПФ,

а также взносов на банковский пенсионный депозитный счет, на пенсионные вклады и счета участников фондов банковского управления.

Помимо общих документов, вместе с декларацией подаем договор о предоставлении страховых услуг.

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Проценты по ипотечному кредиту

Возвратить часть уплаченных процентов можно по ипотечным договорам. Эта льгота распространяется как на кредиты в гривне, так и на займы в иностранной валюте. В последнем случае сумма процентов для скидки будет определяться по официальному курсу НБУ на день ваших расчетов с банком.

Но на возмещение НДФЛ с полной суммы процентов могут рассчитывать только те, кто приобрел по ипотеке жилье общей площадью до 100 кв. м. Точную сумму, которую государство возместит, рассчитывают сами налоговики.

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Кроме того, существуют и более значительные ограничения.

Во-первых, включать в налоговую скидку проценты по ипотеке можно только в течение 10 лет. Поэтому, если кредит привлечен на более длительный срок, о льготе с 11-го года можно забыть. Разве что заемщик переоформит займ. Тогда срок будет считаться сначала.

Во-вторых, ипотечная недвижимость должна быть основным местом жительства претендующего на льготу. То есть воспользоваться налоговой скидкой можно только при наличии соответствующей отметки в паспорте.

Поэтому, если, например, вы приобрели квартиру, а дом сдается в эксплуатацию за два года, эти два года налоговая скидка вам не светит. Но в этом случае льгота не сгорает, а только откладывается: выплаченные в первый год погашения кредита проценты включаются в налоговую скидку в течение года, когда человек прописывается в ипотечном жилье. И дальше проценты последовательно переносятся на следующие годы.

Что любопытно, существует способ увеличить размер компенсации.

Лайфхак 2: как увеличить компенсацию по ипотечному кредиту

Допустим, супруги участвуют в государственной программе доступной ипотеки. В рамках этой программы они покупают квартиру за 1,5 млн грн и получают по государственной программе, например, 750 тыс. грн. В этом случае рекомендуем внести средства равными частями от мужа и от жены на банковский счет, с которого будет проводиться расчет за приобретение жилья.

Если владельцем счета является муж, то жена должна внести деньги на такой счет от своего имени, квитанция об осуществлении такого денежного взноса будет являться основой получения женой налоговой скидки.

В таком случае сумма налоговой скидки, которую получит как муж, так и жена, может составлять примерно 50 тыс. грн для каждого.​

2 расхода, по которым количество обращений о налоговой скидке может увеличиться

У украинцев, которые занимались благотворительностью, всегда была возможность возместить часть потраченных на такое благородное дело средств. Но желающих получить налоговую скидку по этой статье было немного. В этом году ситуация может измениться. Ведь в 2022-м цифры по средствам на донаты побили все рекорды.

Государство активно поощряло граждан к благотворительности. Так, если раньше размер налоговой скидки для физических лиц за счет пожертвований неприбыльным общественным и благотворительным организациям не мог превышать 4% общего налогооблагаемого дохода, то за 2022 год налоговый год этот показатель увеличили в четыре раза — до 16%.

Но получить возмещение по-прежнему есть шанс только в том случае, если организация-получатель благотворительной помощи зарегистрирована как некоммерческая организация, если же донатили непосредственно конкретным воинским частям или госпиталям, налоговую скидку получить не сможете.

Еще одной статьей, согласно которой вырастет количество обращений за налоговой скидкой, может стать возмещение части средств внутренне перемещенным лицам, уплаченных за аренду жилья.

По данным Минреинтеграции, в настоящее время статус внутренне перемещенного лица в Украине есть у более 4,8 млн человек. Они имеют право воспользоваться налоговой скидкой, если соблюдены два условия:

отсутствие в собственности пригодного для проживания жилья, расположенного вне временно оккупированной территории Украины;

отсутствие бюджетных выплат для покрытия расходов на проживание.

Кроме соблюдения этих требований, следует не забывать, что обязательно требуется документ на подтверждение понесенных расходов, то есть официальный договор аренды.