С целью создания удобных и благоприятных условий для граждан ГНС разработано в Электронном кабинете службы — предзаполнение декларации об имущественном положении и доходах. Об этом в телеграм-канале написал глава налогового комитета Даниил Гетманцев.
Налоговая запустила предзаполнение налоговой декларации
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Что известно о сервисе
Указанный сервис с помощью простых шагов предлагает:
- выбрав только период, получить информацию о доходах и уплаченных налогах;
- пройти анкетирование (отметив категорию плательщика и вид дохода);
- проверить заполненную согласно данным ГНС декларации, при необходимости добавить информацию и приложения.
По словам Гетманцева, сервис функционирует для граждан при декларировании доходов, физических лиц — предпринимателей, избравших общую систему налогообложения, граждан, имеющих независимую профессиональную деятельность, и граждан, заявляющих право на налоговую скидку.
Источник: Минфин
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