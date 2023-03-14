Украинские беженцы должны подать налоговую декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая. Об этом в телеграм-канале написала экс-председатель налогового комитета
Украинские беженцы должны подать декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая — Южанина
Украинские беженцы должны подать налоговую декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая. Об этом в телеграм-канале написала экс-председатель налогового комитета
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Декларация подается до 1 мая 2023 года по установленной форме вместе с приложениями при этом приложения заполняются и подаются исключительно при наличии доходов (расходов), расчет которых содержится в этих приложениях.
До 1 августа включительно нужно уплатить налоговые обязательства.
Как отправить декларацию
Граждане, получавшие иностранные доходы и находящиеся за границей, могут отправить декларацию:
- почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи декларации;
- в электронной форме через личный электронный кабинет на сайте налоговой, но для этого необходимо иметь электронный ключ.
«К сожалению, в отличие от ФОП, представление декларации для граждан в „Дие“ не реализовано, хотя для наших беженцев эта опция точно была бы востребована», — отметила Южанина.
Как отметила Южанина, украинцам, которые получили иностранный доход и уплатили налоги за пределами Украины, для зачисления уплаченных налогов необходимо получить справку о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и/или объекте налогообложения, легализованную в соответствующем зарубежном дипломатическом учреждении Украины страны, где получался такой доход (прибыль).
«В случае отсутствия у налогоплательщика подтверждающих документов относительно суммы полученного им дохода из иностранных источников и суммы уплаченного им налога в иностранной юрисдикции такой плательщик обязан подать в контролирующий орган по своему налоговому адресу заявление о переносе срока подачи декларации до 31 декабря года, следующего за отчетным», — сообщила она.
Штрафы
По словам Южаниной, несвоевременная подача декларации влечет наложение штрафа в размере 340 гривен. Кроме того, применяется административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 3 до 8 тысяч грн.
Комментарии - 15
Освобождение в 2015 году импортеров энерго угля от уплаты НДС, где основной импортер угля ДТЭК и страна происхождения — рф! Ну и лоббирование производителей «Богданов» и «Рут» .
А бесплатное проживание беженцев возраста 65+ в центре их размещения (или на съёмной квартире) оплачиваемое государством доходом (с которого нужно подавать декларацию) считается?
А если нет электронного кабинета?
Яка чудова оцінка свістоперделок Недії
Дурня. Українські біженці можуть відкласти це і зробити вже після повернення в Україну. Стаття 69.1.