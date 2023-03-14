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14 марта 2023, 10:02 Читати українською

Украинские беженцы должны подать декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая — Южанина

Украинские беженцы должны подать налоговую декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая. Об этом в телеграм-канале написала экс-председатель налогового комитета В Р Нина Южанина.

Украинские беженцы должны подать налоговую декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая.

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Декларация подается до 1 мая 2023 года по установленной форме вместе с приложениями при этом приложения заполняются и подаются исключительно при наличии доходов (расходов), расчет которых содержится в этих приложениях.

До 1 августа включительно нужно уплатить налоговые обязательства.

Как отправить декларацию

Граждане, получавшие иностранные доходы и находящиеся за границей, могут отправить декларацию:

  • почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи декларации;
  • в электронной форме через личный электронный кабинет на сайте налоговой, но для этого необходимо иметь электронный ключ.

«К сожалению, в отличие от ФОП, представление декларации для граждан в „Дие“ не реализовано, хотя для наших беженцев эта опция точно была бы востребована», — отметила Южанина.

Как отметила Южанина, украинцам, которые получили иностранный доход и уплатили налоги за пределами Украины, для зачисления уплаченных налогов необходимо получить справку о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и/или объекте налогообложения, легализованную в соответствующем зарубежном дипломатическом учреждении Украины страны, где получался такой доход (прибыль).

«В случае отсутствия у налогоплательщика подтверждающих документов относительно суммы полученного им дохода из иностранных источников и суммы уплаченного им налога в иностранной юрисдикции такой плательщик обязан подать в контролирующий орган по своему налоговому адресу заявление о переносе срока подачи декларации до 31 декабря года, следующего за отчетным», — сообщила она.

Штрафы

По словам Южаниной, несвоевременная подача декларации влечет наложение штрафа в размере 340 гривен. Кроме того, применяется административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 3 до 8 тысяч грн.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 15

+
+127
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 марта 2023, 10:07
#
А если бывший «посадовець» напишет, что надо всем сдавать по 100 гр, тоже надо так делать?
+
0
Три літри
Три літри
14 марта 2023, 12:09
#
Той нечастий випадок коли я повністю згоден з тим що пише Григорій.
+
+113
SamBB
SamBB
14 марта 2023, 10:20
#
Перед вторгненням держава не робить абсолютно нічого щоби хоч якось запобігти тим смертям людей та руйнуванням через яке вони вимушені покинути країну, а тепер за це ще й штрафами лякають… Шедеврально…
+
0
TAN72
TAN72
14 марта 2023, 10:32
#
Именно рублей?
+
+15
brigadirius
brigadirius
14 марта 2023, 10:41
#
В статті не сказано що декларації потрібно надавати не громадянам України, а податковим резидентам України. А це дві великі різниці.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 марта 2023, 10:43
#
А кому это интересно, главное «напомнить о себе».
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 марта 2023, 10:42
#
Все что, он (Южанина) сделала «яркого» на посту председателя налогового комитета ВР, так это всячески лоббировала интересы олигархов Ахметова и Порошенко!
Освобождение в 2015 году импортеров энерго угля от уплаты НДС, где основной импортер угля ДТЭК и страна происхождения — рф! Ну и лоббирование производителей «Богданов» и «Рут» .
+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
14 марта 2023, 10:50
#
В Азию надо бежать,ну рил,как дети малые. В Литву он сбежал))) https://gordonua.com/amp/news/localnews/iz-litvy-ekstradirovali-eks-glavu-zernovoy-goskorporacii-ukrainy-on-prohodit-po-delu-o-60-mln-ushcherba-nabu-1654577.html
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 марта 2023, 10:52
#
Ну и что???
+
0
zevs1
zevs1
14 марта 2023, 10:58
#
Южанина ничем не отличается от того же Гетманцева.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 марта 2023, 11:00
#
Это не правильная формулировка, — чем Гетманцев отличается от Южаниной?
+
0
mlp711141
mlp711141
14 марта 2023, 11:42
#
А маме тоже подавать декларацию, что она получила помощь 300 zł приветственной помощи от государства?

А бесплатное проживание беженцев возраста 65+ в центре их размещения (или на съёмной квартире) оплачиваемое государством доходом (с которого нужно подавать декларацию) считается?

А если нет электронного кабинета?
+
+15
Три літри
Три літри
14 марта 2023, 11:48
#
«На жаль, на відміну від ФОП, подання декларації для громадян у „Дії“ не реалізовано, хоча для наших біженців ця опція точно була б затребуваною», — зазначила Южаніна.

Яка чудова оцінка свістоперделок Недії
+
0
Три літри
Три літри
14 марта 2023, 12:08
#
Українські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — Южаніна

Дурня. Українські біженці можуть відкласти це і зробити вже після повернення в Україну. Стаття 69.1.
+
0
mlp711141
mlp711141
14 марта 2023, 12:32
#
А если нет планов возвращаться? Какой срок давности для подачи декларации?
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