Украинские беженцы должны подать декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая — Южанина

Украинские беженцы должны подать налоговую декларацию о доходах за 2022 год до 1 мая. Об этом в телеграм-канале написала экс-председатель налогового комитета В Р Нина Южанина.

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Декларация подается до 1 мая 2023 года по установленной форме вместе с приложениями при этом приложения заполняются и подаются исключительно при наличии доходов (расходов), расчет которых содержится в этих приложениях.

До 1 августа включительно нужно уплатить налоговые обязательства.

Как отправить декларацию

Граждане, получавшие иностранные доходы и находящиеся за границей, могут отправить декларацию:

почтой с уведомлением о вручении и описанием вложения не позднее чем за 5 дней до истечения предельного срока подачи декларации;

в электронной форме через личный электронный кабинет на сайте налоговой, но для этого необходимо иметь электронный ключ.

«К сожалению, в отличие от ФОП, представление декларации для граждан в „Дие“ не реализовано, хотя для наших беженцев эта опция точно была бы востребована», — отметила Южанина.



Как отметила Южанина, украинцам, которые получили иностранный доход и уплатили налоги за пределами Украины, для зачисления уплаченных налогов необходимо получить справку о сумме уплаченного налога и сбора, а также о базе и/или объекте налогообложения, легализованную в соответствующем зарубежном дипломатическом учреждении Украины страны, где получался такой доход (прибыль).



«В случае отсутствия у налогоплательщика подтверждающих документов относительно суммы полученного им дохода из иностранных источников и суммы уплаченного им налога в иностранной юрисдикции такой плательщик обязан подать в контролирующий орган по своему налоговому адресу заявление о переносе срока подачи декларации до 31 декабря года, следующего за отчетным», — сообщила она.

Штрафы

По словам Южаниной, несвоевременная подача декларации влечет наложение штрафа в размере 340 гривен. Кроме того, применяется административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от 3 до 8 тысяч грн.