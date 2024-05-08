Депозити, пенсійні рахунки або страхування: як накопичити плюс 20 тис. до пенсії на «лайфі»

Минулий рік виявився вдалим для компаній, що займаються страхуванням життя, — активи стрімко зростали, а кількість застрахованих у них сягає мільйонів. Чи можна за допомогою накопичувального страхування забезпечити собі гідну пенсію — дізнавався «Мінфін».

Хто в лідерах ринку

Повномасштабне російське вторгнення суттєво підвищило ризики для кожного українця, отже, це посприяло зростанню популярності страхування життя. За даними Нацбанку, в останньому кварталі минулого року активи страховиків життя зросли на 4%, а за весь рік — на 17%.

Для порівняння: активи ризикових страховиків зросли за рік лише на 1%. Загальний обсяг активів страховиків становить близько 74 млрд грн, і з них на страховиків життя припадає до 24 млрд грн.

На десятку найбільших українських компаній зі страхування життя припадає 2,3 млн застрахованих. Лідер тут Метлайф, у якого їх понад 900 тис., а далі йдуть Аrx life та TAS Life (АТ СК «ТАС»).

Топ-10 компаній страховиків життя за кількістю застрахованих осіб

Страховик Застраховано на 31.12.2023 Метлайф 909 282 Аrх life 754 770 TAS Life 201 237 Уніка Життя 174 549 PZU Україна Страхування Життя 99 379 Аска-Життя 66 121 Форте Лайф 44 933 Грінвуд Лайф Іншуранс 42 136 КД-Життя 11 158 Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп 10 238 ВСЬОГО 2 313 803

Джерело: Форіншурер/Insurance Top, дані за підсумками 2023 року

За обсягом активів лідирує також також Метлайф — 7,8 млрд грн, на другому і третьому місцях — Граве Україна та TAS Life.

Топ-10 компаній страховиків життя за розміром активів

Страховик Активи 2023, тис. грн. Метлайф 7 809 006 Граве Україна Страхування Життя 4 968 502 TAS Life 4 719 052 PZU Україна Страхування Життя 2 299 193 Уніка Життя 1 424 712 Княжа Лайф Вієнна Іншуранс Груп 797 322 КД-Життя 511 588 Форте Лайф 368 659 Аrх life 285 131 Аска-Життя 225 762 ВСЬОГО 23 573 682

Джерело: Форіншурер/Insurance Top, дані за підсумками 2023 року

Які є види страхування життя

Компанії, які пропонують послуги зі страхування життя, зазвичай, мають велику кількість різноманітних програм, а умови страхування залежать від низки факторів. Наприклад, віку особи, професії, наявності захворювань, захоплень екстремальними видами спорту тощо.

Однак, загалом, всі програми страхування життя ми можемо розділити на два ключові види: ризиковий і накопичувальний.

Ризикове страхування життя

Такий тип страхування, зазвичай, передбачає регулярне внесення невеликих сум, а у разі настання страхового випадку, наприклад, загибелі чи травми особи — вона чи її родина отримують суму, яка значно перевищує відрахування. Водночас, якщо у зазначений період страховий випадок не настав — жодні гроші особі не повертаються.

Принцип цих програм полягає в тому, що кількість клієнтів, які оформлюють таку страховку, перевищує кількість тих, у кого виникне страховий випадок. Таким чином «незатребувані» кошти спрямовуються на виплати тим, у кого така причина з'явиться. Крім цього, страхові компанії можуть інвестувати кошти своїх клієнтів, а отриманий приріст складати у «спільний казан», що також дозволяє покривати страхові випадки.

За різними умовами договорів, страховим випадком може бути не лише смерть особи, але й важкі хвороби, втрата працездатності через нещасні випадки, інвалідність тощо. Але які фактори входять до страхових випадків і як змінюються виплати, залежно від кожного з них, варто уточнювати у при укладанні договору. Так само, варто окремо перевіряти, чи входять до конкретної програми і травми внаслідок бойових дій.

Як ризиковане страхування, можна розглянути, наприклад, страхування від нещасного випадку від Метлайф. За цими умовами при сплаті 25 грн на місяць особа може отримати покриття до 50 тис. на рік, а при сплаті 100 грн на місяць — страхова сума складатиме 250 тис. грн.

Зі свого боку, Аска-Життя пропонує програму «Особистий Джавелін», за якою вартість стартує від 230 гривень на місяць, а загальний розмір покриття сягає до 300 тис. грн.

У компанії TAS Life за програмою ризикового онлайн-страхування страхові суми визначені у розмірі до 100 тис. грн, а розмір внеску на місяць становить від 150 гривень.

Накопичувальне страхування

Другий тип страхування життя — накопичувальний. Це більше схоже на перерахунок коштів до інвестиційного чи пенсійного фонду. У цьому випадку страхова компанія управляє коштами, інвестує їх і забезпечує приріст. А коли настає визначена подія — повертає ці гроші клієнту разом із нарахованими відсотками.

Найпопулярніша страхова подія, за якою можна оформити такий договір, — це дожиття до певного віку. Наприклад, у 30 років особа оформлює договір, щорічно вносить гроші, а коли їй виповниться 50 — отримає їх разом із нарахованими відсотками.

Альтернативними страховими випадками в накопичувальних програмах може бути народження дитини, досягнення нею певного віку, вступ особи в шлюб тощо.

Зазвичай, накопичувальне страхування передбачає і ризиковану складову. Тобто особа може відкладати собі на пенсію, але якщо отримає важку травму чи загине — виплата буде здійснена достроково. Часто ця виплата перевищує страхові внески, як і у випадку з традиційним ризиковим страхуванням. Однак, ці особливості потрібно уточнювати при укладанні договору — в різних програмах можуть бути суттєві відмінності.

«Наші накопичувальні програми для кожного клієнта обираються і розраховуються індивідуально. На етапі попередньої консультації представник компанії проводить інтерв'ю з клієнтом для визначення його кола потреб і побажань. Залежно від результатів такої консультації, розраховуються індивідуальні умови, які можуть включати і ризикову, і накопичувальні складові полісу страхування.

Терміни страхування, періодичність та комбінація страхових ризиків залежить від обраного варіанту програми", — розповів «Мінфіну» член правління Аска-Життя Роман Савченко. За його словами, накопичувальні програми стартують від сплати 500 грн на місяць, однак, тут відразу варто розуміти, що такої суми може не вистачити для досягнення цілей клієнта.

У разі потреби достроково забрати кошти без настання страхового випадку, така можливість теж, зазвичай, є. Але мінімальний термін, через який вона з'являється, часто не менше 3 років, окрім цього клієнт може отримати лише так звану «викупну суму», тобто частину від коштів, які надав страховій. Яка саме це буде частка — визначається в момент укладення договору.

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Як страховики заробляють для клієнтів: куди інвестують

За даними Нацбанку, структуру прийнятних активів на покриття резервів страховиків (разом для страховиків життя та інших) формують, переважно, ОВДП та депозити. На державні цінні папери припадає 32% портфелів, а на банківські вклади ще 28%. Далі по 9% припадає на залишки в МТСБУ та вимоги до перестраховиків, по 7% — на поточних рахунках та в дебіторській заборгованості, й 5% — у нерухомості.

Структура прийнятних активів на покриття резервів страховиків, млрд грн

Джерело: дані НБУ

Якщо говорити про зміни в структурі цих активів, то, порівнюючи з 2020 роком, приблизно вдвічі знизилась частка в нерухомості, а ось депозити і особливо облігації — додали.

Якщо поглянути на портфелі конкретних страховиків життя, то, наприклад, у TAS Life портфель коштів страхових резервів на кынець минулого року був сформований, переважно, із держоблігацій — на них припадало 46%. Ще 37% — депозити, 14% — корпоративні облігації та 3% — нерухомість та інші активи.

У Аска-Життя 45,5% — це довгострокові фінансові інвестиції (переважно ОВДП і трохи акцій), 28,6% — депозити, а майже 11% — нерухомість, решту портфелю формують поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та інші активи.

Який приріст забезпечують страхові компанії

В накопичувальному страхуванні компанія не може гарантувати наперед визначеної ставки, як, наприклад, у випадку з депозитом чи облігаціями. Цим даний напрям роботи страховиків нагадує пенсійні фонди чи інвестиційні фонди — прибуток клієнтів повністю залежить від ефективності управління коштами. Перевага ж таких інвестицій — у довгостроковості, завдяки чому працює складний відсоток.

«Страхова компанія не просто зберігає внески клієнта, але й щороку нараховує на них від 10% та більше завдяки своїй інвестиційній діяльності. Важливо, що чим довший термін дії договору, тим більший мультиплікаційний ефект. На дистанції у 20−30 років сума виплати збільшується, щонайменше, в 3−4 рази, порівнюючи з сумою усіх страхових внесків», — зазначила у коментарі «Мінфіну» Голова Правління Метлайф Інна Бєлянська.

За словами Романа Савченка, лідером, за розміром інвестиційного доходу, в Україні є Аска, яка за останні 10 років забезпечила середні показники в гривні 16,75% та 6,85% — у доларах США.

Зі свого боку, TAS Life за останні 10 років забезпечив середній приріст у гривні 16,2%, а в доларах — 4,2%. Варто уточнити, що при управлінні коштами є адміністративні видатки, але в обох випадках редакція наводить чисту дохідність вже після їх врахування.

Тут може здивувати значна дохідність валюти, але варто уточнити, що вона забезпечується переважно високими ставками за доларовими депозитами та облігаціями у 2014−2018 роках. Останніми роками, коли дохідність цих інструментів пішла на спад, страховики демонструють дохідність 2−3% у доларах.

Якщо ж порівнювати дохідність зазначених страхових компаній із НПФ, то за останні 10 років більше прибутків у гривні своїм клієнтам приніс лише 1 пенсійний фонд — Династія (19%). А ось у ОТП Пенсія дохідність становила 15,7%, а в Емерит-Україна — 15%.

Середня ж дохідність гривневих ОВДП за останні 10 років — 15,6%. Тобто їх зазначені страхові компанії теж обійшли.

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Розраховуємо доходи

Припустимо, що ви хочете відкрити накопичувальний страховий рахунок, щоб додати собі до пенсії 20 тис. грн на місяць, коли вийдете на неї у 65 років. Порахуємо, скільки за таких умов вам потрібно відкладати грошей.

Зрозуміло, що дохідність може змінюватись, але припустимо, що в середньому на рік вона становитиме 16%. Так само 16% вона становитиме, коли ви вже будете на пенсії, і саме за ці відсотки ви хотіли б жити, а тіло заощаджень залишати про запас.

За цих умов щорічні доходи від накопичень після виходу на пенсію мають становити 240 тис. грн, а сама сума накопичень —1,5 млн грн.

Якщо вам зараз 30 років, щоб накопичити цю суму у вас буде 35 років, а тому, враховуючи зазначену дохідність, щомісяця варто відкладати лише 104 гривні. При цьому загальна сума всіх поповнень становитиме менше 43,7 тис. грн, а решту — згенерує складний відсоток.

Якщо ж вам 40 років — ви маєте 25 років, щоб досягти мети. Тому, за зазначених умов, вам щомісяця доведеться відкладати близько 468 грн. За весь час ви поповните рахунок на 140,5 тис. грн.

У випадку, коли вже виповнилось 50 років, зібрати потрібну суму варто за 15 років, і для цього щомісячні відрахування мають становити 2 259 грн. Своїх грошей доведеться відкласти на рахунок 406,5 тис. грн, а інші — будуть від складного відсотка.

Водночас, як і з будь-якими інвестиційними портфелями, ніхто не може гарантувати, що в наступні роки страхові компанії забезпечуватимуть високий приріст. Тому рахунок у них можна розглядати, як елемент диверсифікації, який, крім цього, може забезпечувати додаткові виплати у разі екстрених ситуацій.