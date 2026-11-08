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8 листопада 2026, 12:02

В Україні побільшало швидкісних зарядок для електромобілів: скільки коштує зарядити авто

В Україні середня за медіанним індексом вартість швидкісного заряджання електромобілів наприкінці жовтня 2026 року становила 21,99 грн за кВт·год. За умовного споживання 18 кВт·год на 100 км це близько 396 грн. Водночас кількість записів про швидкісні зарядні локації в каталозі EVBOOST за місяць збільшилася лише на 0,9%. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку із посиланням на дані EVBOOST.

В Україні середня за медіанним індексом вартість швидкісного заряджання електромобілів наприкінці жовтня 2026 року становила 21,99 грн за кВт·год.
В Україні середня за медіанним індексом вартість швидкісного заряджання електромобілів наприкінці жовтня 2026 року становила 21,99 грн за кВт·год.
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Скільки коштує заряджання електромобіля

За даними EVBOOST, станом на 31 жовтня медіанні тарифи на публічних зарядних станціях становили:

Розрахунок для електромобіля зі споживанням 18 кВт·год на 100 км, без урахування втрат енергії, плати за час заряджання та паркування.

Отже, різниця між заряджанням на AC- та DC-станціях становить близько 38 грн на кожні 100 км.

При цьому потужніші станції не обов'язково дорожчі. Медіанний тариф на локаціях від 150 кВт збігається з показником для всіх DC-локацій потужністю від 40 кВт.

Читайте також: Електромобілі втрачають позиції на авторинку України: які двигуни обирали покупці у жовтні

Скільки нових зарядок з'явилося в Україні

У жовтні до каталогу EVBOOST додали 161 запис про швидкісні зарядні локації потужністю від 40 кВт проти 53 у вересні.

Однак це не означає, що в Україні відкрили саме 161 нову станцію.

З урахуванням записів, які вибули з каталогу, загальна кількість за даними дослідження збільшилася лише на 18 — із 2 022 до 2 040, або на 0,9%.

Найбільше нових записів припало на операторів Toka (62), ECOFACTOR (60) та GO TO-U (29).

Водночас із 161 доданого запису 69, або 42,9%, стосувалися потужних зарядних локацій від 150 кВт.

За десять місяців 2026 року кількість записів про швидкісні зарядні локації збільшилася з 1 680 до 2 040, тобто на 21,4%.

Чому потужність зарядки не завжди визначає швидкість

Експерти звертають увагу, що реальна швидкість заряджання залежить не лише від можливостей станції, а й від характеристик електромобіля.

Наприклад, Nissan Leaf із батареєю 40 кВт·год може приймати швидке заряджання потужністю до 50 кВт. Тому використання станції на 150 або 240 кВт не забезпечить пропорційного скорочення часу заряджання.

Важливим є також тип роз'єму.

За даними EVBOOST, у жовтневій структурі DC-конекторів найбільші частки мали:

  • CCS2 — 40,8%.
  • GB/T DC — 30,3%.
  • CHAdeMO — 21,6%.

Власникам електромобілів експерти радять враховувати сумісність роз'єму, максимально допустиму потужність заряджання автомобіля та повну вартість сесії.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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