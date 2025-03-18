«Аврора» заробила в Румунії з початку виходу на ринок близько 10 млн євро

Українська мережа магазинів формату one dollar store «Аврора» за рік з початку виходу на румунський ринок відкрила на ньому 33 магазини та отримала виручку близько 10 млн євро , повідомив СЕО мережі Тарас Панасенко, пише «Інтерфакс-Україна».

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Плани на 2025 рік

«На цей рік у нас план 40 млн євро виручки в Румунії, тобто, зрости там чотири рази», — сказав він на організованому Forbes Україна Саміті експортерів в Києві.

Панасенко додав, що кількість чеків досягла 1 млн, і 98% покупців є місцевими.

Як повідомлялося, «Аврора» інвестувала 2,5 млрд грн у розвиток мережі в Україні в 2024 році. Виторг мережі за минулий рік збільшився на 42,5% — до 38,5 млрд грн (без ПДВ).

«Аврору» було засновано 2011 року Львом Жиденком, Тарасом Панасенком і Лесею Клименко. На кінець 2024 року мережа налічувала понад 1600 магазинів в Україні та 30 у Румунії. У компанії — близько 14 тис. співробітників. Головний офіс торговельної мережі розташовано у Полтаві.

Як повідомив Forbes із посиланням на Панасенко, у 2025 році в Україні «Аврора» планує відкрити 340−350 нових магазинів.

«Хочемо вийти на ІРО, але чекаємо вдалого моменту для ритейл-компаній. Зараз, наприклад, польська Żabka вийшла на ІРО — вдало. Однак головний чинник, який позитивно позначиться на наш ІРО, — завершення воєнного стану в Україні», — також сказав CEO.

За його словами, компанія поки не планує виходити на нові ринки, а фокусуватиметься на розвитку румунських магазинів. «Але ми дивимося на Узбекистан, Молдову, Болгарію», — цитує Forbes Панасенка.