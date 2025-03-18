«Аврора» заробила в Румунії з початку виходу на ринок близько 10 млн євро

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 березня 2025, 17:15

«Аврора» заробила в Румунії з початку виходу на ринок близько 10 млн євро

Українська мережа магазинів формату one dollar store «Аврора» за рік з початку виходу на румунський ринок відкрила на ньому 33 магазини та отримала виручку близько 10 млн євро, повідомив СЕО мережі Тарас Панасенко, пише «Інтерфакс-Україна».

Українська мережа магазинів формату one dollar store «Аврора» за рік з початку виходу на румунський ринок відкрила на ньому 33 магазини та отримала виручку близько 10 млн євро, повідомив СЕО мережі Тарас Панасенко, пише «Інтерфакс-Україна».► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПлани на 2025 рік«На цей рік у нас план 40 млн євро виручки в Румунії, тобто, зрости там чотири рази», — сказав він на організованому Forbes Україна Саміті експортерів в Києві.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Плани на 2025 рік

«На цей рік у нас план 40 млн євро виручки в Румунії, тобто, зрости там чотири рази», — сказав він на організованому Forbes Україна Саміті експортерів в Києві.

Панасенко додав, що кількість чеків досягла 1 млн, і 98% покупців є місцевими.

Як повідомлялося, «Аврора» інвестувала 2,5 млрд грн у розвиток мережі в Україні в 2024 році. Виторг мережі за минулий рік збільшився на 42,5% — до 38,5 млрд грн (без ПДВ).

«Аврору» було засновано 2011 року Львом Жиденком, Тарасом Панасенком і Лесею Клименко. На кінець 2024 року мережа налічувала понад 1600 магазинів в Україні та 30 у Румунії. У компанії — близько 14 тис. співробітників. Головний офіс торговельної мережі розташовано у Полтаві.

Як повідомив Forbes із посиланням на Панасенко, у 2025 році в Україні «Аврора» планує відкрити 340−350 нових магазинів.

«Хочемо вийти на ІРО, але чекаємо вдалого моменту для ритейл-компаній. Зараз, наприклад, польська Żabka вийшла на ІРО — вдало. Однак головний чинник, який позитивно позначиться на наш ІРО, — завершення воєнного стану в Україні», — також сказав CEO.

За його словами, компанія поки не планує виходити на нові ринки, а фокусуватиметься на розвитку румунських магазинів. «Але ми дивимося на Узбекистан, Молдову, Болгарію», — цитує Forbes Панасенка.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Анна Недогибченко и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами