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11 июня 2026, 16:10 Читати українською

Dragon Capital инвестирует в украинские MilTech-компании через специализированные фонды

Инвестиционная компания Dragon Capital с 2025 года вкладывает средства в украинский MilTech-сектор. Об этом заявил основатель и глава компании Томаш Фиала в ходе дискуссии «Добробут нации», организованной медиагруппой NV. Об этом сообщает издание Interfax

Инвестиционная компания Dragon Capital с 2025 года вкладывает средства в украинский MilTech-сектор.

Компания Dragon Capital присматривалась к оборонному сектору Украины еще с 2023 года, но тогда воздержалась от инвестиций. В 2025 году компания зашла на этот рынок через специализированные фонды, а не напрямую в отдельные компании.

Решение выглядит своевременным: инвестиции Dragon в украинскую оборонную отрасль выросли почти в 100 раз в два года: до $105,2 млн в 2025 году. А, например, только рынок дронов, наземной робототехники и средств радиоэлектронной борьбы сейчас оценивается в $6,8 млрд.

«Украина уже лидер в этом секторе. Все могут завидовать тому, что здесь было создано за последние четыре года», — сказал Фиала.

Сектор, где хватает капитала

По словам Фиалы, MilTech — единственный сектор в Украине, где нет дефицита инвестиций. Напротив, иностранные инвесторы очень интересуются акциями украинских оружейных производителей. Это подтверждает и общая картина рынка: в марте 2026 года Украина получила первого MilTech-юникора, когда компания UForce привлекла $50 млн и достигла отметки более $1 млрд.

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Общий контекст инвестиций Dragon Capital

MilTech — лишь часть более широкой стратегии компании. В 2025 году Dragon Capital осуществила инвестиции почти на $100 млн, приблизившись к довоенному уровню. В 2026 году компания планирует превысить эту отметку.

Вложения в MilTech Фиала описывают своеобразное страхование для группы: если война затянется, этот сектор будет развиваться еще интенсивнее. Если же наступит скорый мир, другие проекты Dragon Capital в Украине будут расти более быстрыми темпами и перекроют убытки этого направления.

Источник: Минфин
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