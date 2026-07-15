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15 липня 2026, 20:00

Головне за середу: тимчасовий захист для українців в ЄС, ціни на пальне та 920 млн євро на підготовку до зими

Головне за середу, 15 липня.

ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року, але з умовами

Країни Європейського Союзу погодили продовження дії механізму тимчасового захисту для людей, які виїхали з України через війну, до 4 березня 2028 року, але з певними умовами для нових заявників. Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

На АЗС прогнозують стрибок цін: пальне може подорожчати на 12 грн

На українських АЗС з наступного тижня може початися нова хвиля подорожчання пального. Бензин і дизель можуть зрости в ціні приблизно на 12 гривень, а вартість літра може подорожчати до 90 гривень через ситуацію на Близькому Сході та сезонне зростання попиту, розповів засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін в коментарі УНІАН.

ЄС виділить Україні 920 мільйонів євро на підготовку до зими та відновлення енергетики — фон дер Ляєн

Європейський Союз цього року надасть Україні 920 млн євро на підготовку до зими, відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури, яка зазнає російських атак. Про це під час візиту до Києва заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

Україна та ЄС зробили перший крок до Drone Deal: що передбачає угода

Президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали Лист про наміри щодо стратегічного оборонно-промислового партнерства, який закладає основу для майбутньої оборонної угоди Drone Deal між Україною та ЄС.

Київський ринок нерухомості зупинився: що відбувається з цінами

«Мінфін» вже писав, як київський ринок оренди житла відреагував на посилення ворожих атак. Попри погіршення ситуації з безпекою у столиці та регіоні, попит на орендовані квартири не лише не знизився, а й, навпаки, зріс через міграцію пожильців. У сегменті купівлі-продажу житла ситуація кардинально відрізняється. «Мінфін» розбирався, що відбувається на столичному ринку нерухомості, та чи буде обвал цін на квартири.

Гривневий депозит чи валютна готівка: що обрати на наступні пів року

На депозитному ринку триває літнє затишшя. «Мінфін» вже писав, що паузу у перегляді дохідності вкладів для населення взяли невеликі банки. А за останні два тижні лише 2 фінустанови із депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн трохи відкоригували свої пропозиції. Скільки зараз можна заробити на вкладі у великому банку, та чи варто розміщувати свої гривневі заощадження на строковому депозиті, «Мінфін» розповість у своєму свіжому огляді.

Джерело: Мінфін
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