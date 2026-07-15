Україна та ЄС зробили перший крок до Drone Deal: що передбачає угода

Президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали Лист про наміри щодо стратегічного оборонно-промислового партнерства, який закладає основу для майбутньої оборонної угоди Drone Deal між Україною та ЄС. Про це повідомляє Офіс президента.

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Під час зустрічі в Києві сторони обговорили поглиблення оборонної співпраці, євроінтеграцію України, санкційну політику проти росії та підготовку до зими.

За словами Зеленського, підписаний документ закладає основу для майбутньої великої оборонної угоди між Україною та ЄС.

«Сьогодні є і перший документ в основі Drone Deal — великої оборонної угоди між Україною та Євросоюзом. Це історичний крок у наших відносинах», — сказав президент.

Він також зазначив, що Україна очікує на фінансову підтримку Євросоюзу для реалізації антибалістичної програми.

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Виробництво дронів

Президентка Єврокомісії наголосила, що новий формат співпраці допоможе наростити виробництво безпілотників.

«Ми не лише спільно розробляємо нове покоління систем дронів, а й вироблятимемо їх швидше, ніж будь-коли раніше, щоб Україна отримала все необхідне вже зараз, а Європа мала потрібні спроможності в майбутньому», — заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона також повідомила, що Євросоюз виділить ще 1 млрд євро у межах кредитної програми обсягом 90 млрд євро на виробництво дронів. Раніше на цей напрям уже було спрямовано 4 млрд євро.

Окрім оборонної співпраці, Зеленський і фон дер Ляєн обговорили відкриття нових переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС, ухвалення 21-го пакета санкцій проти росії, а також підготовку до опалювального сезону. Президентка Єврокомісії запевнила, що ЄС продовжить підтримувати відновлення та зміцнення української енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо

У середу, 15 липня, Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва з офіційним візитом.