Київський ринок нерухомості зупинився: що відбувається з цінами

«Мінфін» вже писав , як київський ринок оренди житла відреагував на посилення ворожих атак. Попри погіршення ситуації з безпекою у столиці та регіоні, попит на орендовані квартири не лише не знизився, а й, навпаки, зріс через міграцію пожильців. У сегменті купівлі-продажу житла ситуація кардинально відрізняється. «Мінфін» розбирався, що відбувається на столичному ринку нерухомості, та чи буде обвал цін на квартири.

Як каже керівник агентства «КиївДімСервіс», багато угод останнім часом відкладаються.

«Люди не розуміють, що їм робити, та чи варто зараз купувати квартиру, чи краще почекати», — зазначив експерт.

Київська рієлторка Ірина Луханіна додала, що, наприклад, кияни, житло яких постраждало внаслідок атак, не поспішають купувати нову нерухомість, а «йдуть в оренду».

Експерти також додали, що частина операцій відкладаються не через посилення атак, а через перебої у фінансуванні державних програм «єОселя» та «єВідновлення». З огляду на те, що на них припадало не менше третини всіх продажів нерухомості у Києві, цей чинник рієлтори також розцінюють як один із ключових.

Втім, на вартості житлової нерухомості «пауза» у продажах поки що не позначилася.

«Київські продавці не знижують ціни. Помітний торг йде хіба що щодо старих будинків 60−70 років минулого століття, немодернізованих і з поганою інфраструктурою, а також відсутністю укриттів неподалік», — розповів «Мінфіну» голова оціночної компанії «Дельта-Консалтинг» Роман Рябов.

Але ситуація з цінами може змінитися, якщо «простій» на ринку купівлі-продажу житла затягнеться, — кажуть експерти.

Відмовляються від угод та шукають «безпечні» квартири

Останнім часом ворожі атаки на Київ помітно посилилися, і, що найбільше непокоїть містян, — йдуть удари по житловому фонду з великими його руйнуваннями.

Постраждали, зокрема, багатоповерхівки на Лук'янівці, у Дарниці, Солом'янському, Голосіївському районах, а також приватний сектор у передмісті. У Вишневому після масованого обстрілу практично вигоріло декілька вулиць.

Все це вселяє, м'яко кажучи, ненайкращі настрої у потенційних покупців житла.

Андрій Романов каже, що багато вже домовлених угод зриваються. «Покупці посилаються на форс-мажорні обставини і відкладають навіть угоди, які вже під задатками. Щодо нових заявок та переглядів, то їх зараз вкрай мало», — зазначив Романов.

Ірина Луханіна каже, що «охолодження» на ринку нерухомості спостерігається практично після кожної масованої атаки.

«Щоразу ми бачимо ту саму картину: на декілька днів життя ніби трохи завмирає — стає менше дзвінків, переглядів та нових запитів. Люди беруть невелику паузу. Зазвичай через якийсь час активність поступово повертається, і ринок знову починає жити у звичному ритмі. Але цього разу ситуація інша. Навіть ті, хто не передумав купувати житло, змінюють свої переваги.

Якщо раніше основними темами обговорення з рієлторами були ціна, планування, район чи ремонт у квартирі, то тепер додалося ще одне питання — безпека. Люди дедалі частіше запитують про укриття, автономність будинку, роботу ліфтів. Частина клієнтів починають переглядати локації майбутнього житла. У тих районах, де нещодавно були прильоти, вибирати квартири хочуть не всі, просять показати інші варіанти", — розповіла «Мінфіну» Луханіна.

«Усі вже зрозуміли — ракети долітають. Тому попит із боку покупців, як, втім, і орендарів, змістився на житло поруч із укриттями, підземними паркінгами чи метро, подалі від промзон та складів. Крім того, всі пам'ятають минулу складну зиму, тому енергонезалежність та сучасна модифікація будинків при виборі житла також відіграє велику роль», — додав Рябов.

Експерти ринку нерухомості кажуть, що потенційні покупці почали віддавати перевагу монолітно-каркасним будинкам, які, як вважається, міцніші і не так сильно руйнуються внаслідок «прильотів».

Рієлтори зазначають, що навіть ті покупці, що вже обрали житло, після посилення атак нерідко відмовляються від цих варіантів і починають шукати інші — безпечніші, на їхню думку.

«Частина клієнтів ухвалюють рішення виїхати зі столиці до найближчого передмістя — Софіївської та Петропавлівської Борщагівки, Ірпіня, Бучі. Атаки на них теж йдуть, проте переважно шахедні, тоді як на Київ летить балістика», — каже Романов.

Взяли паузу до осені

Але, за словами Романова, «пауза» на ринку нерухомості пов'язана не лише із посиленням атак.

«Останнім часом спостерігаються перебої з фінансуванням державних програм „єОселя“ та „єВідновлення“. Багато покупців уже пройшли всі організаційні процедури, оформили документи та вибрали житло. Але грошей немає, тож угоди зупиняються. Людям кажуть, що фінансування у повному обсязі відновиться лише ближче до осені, тому угоди масово переносять на вересень», — розповів Романов.

У Мінрегіоні пояснили — щодо тих же житлових сертифікатів, то жодних додаткових процедур людям проходити не потрібно. Але доведеться трохи почекати — нові транші на фінансування «єВідновлення» очікуються приблизно із серпня до листопада цього року.

«Укрфінжитло», через яке йде фінансування за програмою «єОселя», наприкінці минулого року докапіталізували на 30 млрд доларів за рахунок ОВДП. Тобто проблем із грошима бути, за ідеєю, не повинно.

Але в компанії відбуваються організаційні зміни, що, на думку експертів, призводить до затримок із виплатами.

Зазначимо, що житлові держпрограми традиційно забезпечують більшу частину продажу житла — не менше ніж 30%, а в деяких сегментах і більше.

Тому, коли фінансування відновиться в повному обсязі, рієлтори розраховують на хоча б невелике пожвавлення продажів, навіть якщо ситуація з атаками залишатиметься напруженою.

Що буде з цінами

Втім, затишшя на ринку купівлі-продажу житла поки що не позначилося на цінниках.

«Немає жодного обвалу цін, навіть на торг йдуть далеко не всі продавці. Однією з головних причин є порівняно невелика пропозиція на ринку. На продаж виставлено не так багато квартир. Частина власників поїхали за кордон, багато хто воює, деякі просто закрили квартири і чекають визначеності за цінами. Адже, у разі припинення військових дій, очікується різке подорожчання нерухомості — щонайменше на 20−30% вже у перші місяці після встановлення миру. Тому віддавати зараз житло за безцінь люди не хочуть», — пояснив Романов.

Рябов додав, що торг йде хіба що щодо застарілого житла — у будинках 60−70 років минулого століття (хрущовки, панельки), немодернізованих, із поганою інфраструктурою та далеко від укриттів. «На жаль, багато будинків так і не скористалися міськими програмами, і не модернізували комунікації та енергетичну інфраструктуру», — констатує експерт.

Він також каже, що якісна житлова нерухомість зростає у ціні на 8−12% на рік, попри війну. Але це не стосується житла економкласу, без укриттів, із будинковими системами комунікацій, що потребують ремонту. На нього ціни практично не змінюються, плюс — потенційні покупці можуть розраховувати на знижки від продавців до 10% і більше.

Тобто в сегменті купівлі-продажу житла, як і в оренді, йде цінове розшарування — хороша нерухомість дорожчає, а застаріла — або не зростає в ціні, або дешевшає. Це дозволяє покупцям розраховувати на суттєвий дисконт на квартири економкласу в старих будинках. Але тим, хто хоче придбати якісне житло в сучасних автономних багатоповерхівках у порівняно безпечних районах, варто готуватися платити більше. Хоча, якщо пауза на ринку нерухомості затягнеться, не виключені ситуативні знижки від власників таких квартир, які виставляють їх на терміновий продаж.