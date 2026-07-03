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3 липня 2026, 13:17

Державні програми на ринку житла: скільки квартир доступні за «єОселею» та «єВідновленням» (інфографіка)

Аналітики маркетплейса DIM.RIA дослідили стан українського ринку нерухомості, доступної за держпрограмами «єОселя» та «єВідновлення», станом на червень 2026 року. У звіті відображено реальну частку такого житла на ринку, регіони з найвищим попитом, а також різницю між пільговою вартістю квадратного метра та середньоринковими цінами.

Державні програми на ринку житла: скільки квартир доступні за «єОселею» та «єВідновленням» (інфографіка)
Фото: pixabay

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Скільки житла за «єОселею» та «єВідновленням» доступно в Україні?

У червні 2026 року 26,8% усіх пропозицій житла доступні за програмою «єВідновлення», а 8,8% — за програмою «єОселя».

Найбільша частка житла, доступного за програмою «єОселя», представлена у Київській (16,9%), Волинській (16,1%), Сумській (11%) та Рівненській (9,9%) областях. Найменша — у Запорізькій (1%), Миколаївській (2%) та Одеській (3,9%).

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За програмою «єВідновлення» найбільше житла у Сумській (56,2%), Черкаській (52,4%), Львівській (43,9%) та Дніпропетровській (41,2%) областях. Найменше — в Одеській (15,3%), Івано-Франківській (17,3%) та Хмельницькій (19,5%) областях.

Де житло за держпрограмами користується найбільшим попитом?

«єОселя»

Найактивніше таку нерухомість українці шукають у Київській області (6,4% пошукових запитів від загальної кількості), Києві (5,2%), а також Хмельницькій (4,7%), Івано-Франківській (4,7%) та Львівській (4,6%) областях. Найменше житло за єОселею шукають в Запорізькій (0,8%), Кіровоградській (1,2%) та Миколаївській (1,3%) областях.

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Дані також свідчать про суттєвий дисбаланс між попитом і пропозицією. Найбільший дефіцит пропозиції спостерігається у Запорізькій області, де на одне оголошення припадає 14 потенційних покупців. У Черкаській області це співвідношення становить 1:11, у Чернівецькій — 1:10.

«єВідновлення»

Попит на житло, доступне за програмою «єВідновлення», значно нижчий, ніж за «єОселею»: частка таких пошукових запитів у більшості регіонів не перевищує 1% від загальної кількості. Найбільше шукають у Одеській області — 1,4%.

Як відрізняються ціни на житло, доступне за держпрограмами, від середніх на ринку?

Найдорожчі квартири, доступні за державними програмами, у Києві — однокімнатна квартира в середньому коштуватиме $94,9 тис, це на 13% більше ніж середня однокімнатна квартира на ринку. На Львівщині ціна такої квартири $73 тис, однак це вже навпаки на 9% нижче середньоринкових цін. Найбільший розрив між цінами на однокімнатні квартири за держпрограмами та загальноринкових у таких регіонах:

  • Івано-Франківський — $62,3 тис, нижче на 21% від ринку;
  • Запорізький — $19,2 тис, вище на 19% від ринку;
  • Одеський — $54,9 тис, нижче на 13% від ринку;
  • Київ — $94,9 тис, вище на 13% від ринку;
  • Волинський — $57,1 тис, вище на 12% від ринку;
  • Закарпатський — $72,1 тис, вище на 10% від ринку;
  • Миколаївський — $24,4 тис, вище на 10% від ринку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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