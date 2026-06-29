RAMageddon: Samsung, SK Hynix та Micron звинувачують у змові

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 червня 2026, 19:03

RAMageddon: Samsung, SK Hynix та Micron звинувачують у змові

Трійка світових гігантів оперативної пам’яті Samsung, SK Hynix та Micron опинилася під прицілом суду. Колективний позов від групи користувачів та компаній звинувачує цих виробників у таємній змові для регулювання обсягів постачання та штучного підйому цін. Медіа вже охрестили цю кризову ситуацію RAMageddon. Про це повідомляє сайт VGC.

Трійка світових гігантів оперативної пам’яті Samsung, SK Hynix та Micron опинилася під прицілом суду.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Компанії синхронно скоротили випуск традиційної оперативної пам’яті DDR3 та DDR4. Всі виробничі потужності вони спрямували на HBM — дорогий стандарт пам’яті з високою пропускною здатністю, який зараз має шалений попит серед розробників штучного інтелекту.

В теорії ринок мав би збалансуватися за рахунок появи нових гравців, проте бар'єри для входу в індустрію DRAM виявилися нездоланними. Будівництво сучасного заводу коштує десятки мільярдів доларів, а технологічні секрети надійно захищені. Експортні обмеження США додатково унеможливлюють отримання обладнання китайськими або іншими альтернативними виробниками.

Читайте також: Капіталізація перевищує $1 трлн: до списку техногігантів приєдналися SK Hynix та Micron Technology

Бар'єри для нових гравців та наслідки для гаманців

Штучна нестача комплектуючих вдарила по всьому технологічному сектору. Корпорації змушені перекладати зростання витрат на плечі кінцевих покупців. Кожен споживач, який купував електроніку останніми роками, фактично оплачував цей ціновий тиск технологічних олігополістів. Ситуація виявилася настільки критичною, що виробники споживчої техніки масово переглянули свою фінансову стратегію.

Наслідки політики великої трійки DRAM:

  • Microsoft підняла ціни на консолі Xbox на суму до 150 доларів.

  • Apple переглянула прайси на всю апаратну лінійку продуктів.

  • Valve змінила вартість Steam Machine через неможливість дотримання початкових планів доступності.

  • Sony та Nintendo збільшили вартість своїх ігрових пристроїв для покупців.

Позивачі запевняють: компанії діяли скоординовано, уникаючи конкуренції заради надприбутків. Судовий розгляд лише починається, проте справа вже демонструє вразливість світового ринку перед глобальними корпораціями. Доля галузі тепер залежить від рішення суду та спроможності регуляторів приборкати апетити виробників пам’яті.

Поки триває процес, користувачі продовжують купувати техніку за завищеними цінами, оплачуючи наслідки змови, яка тривалий час залишалася в тіні.

Читайте також: Samsung увійшла до клубу трильйонерів

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Maxsvo
Maxsvo
30 червня 2026, 7:10
#
Национализировать
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами