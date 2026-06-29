RAMageddon: Samsung, SK Hynix та Micron звинувачують у змові

Трійка світових гігантів оперативної пам’яті Samsung, SK Hynix та Micron опинилася під прицілом суду. Колективний позов від групи користувачів та компаній звинувачує цих виробників у таємній змові для регулювання обсягів постачання та штучного підйому цін. Медіа вже охрестили цю кризову ситуацію RAMageddon. Про це повідомляє сайт VGC .

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Фейсбуці: головні фінансові новини

Компанії синхронно скоротили випуск традиційної оперативної пам’яті DDR3 та DDR4. Всі виробничі потужності вони спрямували на HBM — дорогий стандарт пам’яті з високою пропускною здатністю, який зараз має шалений попит серед розробників штучного інтелекту.

В теорії ринок мав би збалансуватися за рахунок появи нових гравців, проте бар'єри для входу в індустрію DRAM виявилися нездоланними. Будівництво сучасного заводу коштує десятки мільярдів доларів, а технологічні секрети надійно захищені. Експортні обмеження США додатково унеможливлюють отримання обладнання китайськими або іншими альтернативними виробниками.

Читайте також: Капіталізація перевищує $1 трлн: до списку техногігантів приєдналися SK Hynix та Micron Technology

Бар'єри для нових гравців та наслідки для гаманців

Штучна нестача комплектуючих вдарила по всьому технологічному сектору. Корпорації змушені перекладати зростання витрат на плечі кінцевих покупців. Кожен споживач, який купував електроніку останніми роками, фактично оплачував цей ціновий тиск технологічних олігополістів. Ситуація виявилася настільки критичною, що виробники споживчої техніки масово переглянули свою фінансову стратегію.

Наслідки політики великої трійки DRAM:

Microsoft підняла ціни на консолі Xbox на суму до 150 доларів.

Apple переглянула прайси на всю апаратну лінійку продуктів.

Valve змінила вартість Steam Machine через неможливість дотримання початкових планів доступності.

Sony та Nintendo збільшили вартість своїх ігрових пристроїв для покупців.

Позивачі запевняють: компанії діяли скоординовано, уникаючи конкуренції заради надприбутків. Судовий розгляд лише починається, проте справа вже демонструє вразливість світового ринку перед глобальними корпораціями. Доля галузі тепер залежить від рішення суду та спроможності регуляторів приборкати апетити виробників пам’яті.

Поки триває процес, користувачі продовжують купувати техніку за завищеними цінами, оплачуючи наслідки змови, яка тривалий час залишалася в тіні.

Читайте також: Samsung увійшла до клубу трильйонерів