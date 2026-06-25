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25 июня 2026, 19:44 Читати українською

Apple повышает цены на MacBook, iPad и другие устройства из-за дефицита чипов памяти

В четверг, 25 июня, компания Apple повысила цены на компьютеры Mac, планшеты iPad, гарнитуру Vision Pro и устройства для дома из-за дефицита чипов оперативной памяти и флэш-накопителей. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple повышает цены на MacBook, iPad и другие устройства из-за дефицита чипов памяти
Фото: Apple

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Согласно обновлениям на официальном сайте компании, подорожание коснулось всех моделей Mac и iPad. Стартовая цена на новейший ноутбук компании MacBook Neo выросла с $599 до $699, а базовая стоимость MacBook Air увеличилась с $1 099 до $1 299.

Начальная конфигурация 14-дюймового MacBook Pro теперь стоит $1 999 вместо прежних $1 699, тогда как цена 16-дюймовой модели стартует от $2 999 (ранее $2 499). Настольный моноблок iMac теперь обойдется по меньшей мере в $1 499 (было $1 299), а цена на Mac Studio подскочила с $1 999 до $2 499.

«Стремительное расширение дата-центров для искусственного интеллекта спровоцировало колоссальный скачок спроса на оперативную память и накопители. Мы еще никогда не видели, чтобы компоненты дорожали так сильно и быстро. До сих пор нам удалось защищать наших клиентов от этого подорожания, но мы достигли предела, когда вынуждены повысить цены на ряд продуктов, в частности на iPad и Mac. Мы понимаем, что это неприятная новость, и без устали работаем над поиском решений», — отметили в компании.

Новые ценники на технику Apple в деталях

Ноутбуки: Улучшенная версия MacBook Neo с большим объемом памяти и Touch ID теперь стоит $799 вместо $699. За 15-дюймовый MacBook Air придется выложить $1 499 (ранее $1299). А топовая «кастомная» конфигурация 16-дюймового MacBook Pro с максимальным объемом оперативной памяти и накопителя теперь оценивается в 9 999 долларов.

Компактные ПК: Более мощная конфигурация Mac mini с чипом M4 Pro выросла в цене с $1 399 до $1 599. Отметим, что стоимость базовой модели недавно уже поднимали с $599 до $799, полностью убрав из линейки самую дешевую начальную версию.

Планшеты: 11-дюймовый iPad Pro подорожал с $999 до $1 199, а 13-дюймовая модель — с $1 299 до $1 499. Новая цена 11-дюймового iPad Air составляет $749 (было $599), а 13-дюймового —. Базовый iPad теперь стоит $449 вместо $349, а iPad mini — $599 вместо $499.

Гаджеты для дома и Vision Pro: Стандартная смарт-колонка HomePod теперь стоит $349 (ранее $299), а HomePod mini подорожала с $99 до $129. ТВ-приставка Apple TV выросла в цене со $129 до $199. Стартовая цена гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro поднялась с $3 499 до $3 699, а ее версия на 1 терабайт теперь стоит $4 199.

Это подорожание глобально и затронет все рынки. Тем не менее, цены на iPhone, Apple Watch и наушники AirPods в четверг остались без изменений.

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Дефицит чипов памяти

Еще в апреле 2026 года во время объявления финансовых результатов за второй квартал топменеджеры Apple предупреждали аналитиков из Уолл-стрит, что ситуация с дефицитом памяти будет ухудшаться в течение года.

Генеральный директор компании Тим Кук тогда отмечал, что нехватка компонентов уже бьет по цепочкам поставок, приводя к задержкам с отгрузкой многих моделей Mac.

«Мы пока не видим предпосылок для быстрого завершения этого кризиса», — говорил Кук, прогнозируя, что ограничения будут продолжаться как минимум несколько месяцев.

Напомним, что в марте Apple уже закладывала повышение стоимости компонентов в цену новых MacBook Air и MacBook Pro, однако это компенсировали увеличением базового объема оперативной памяти и другими апгрейдами.

Разрешать кризис дефицита памяти придется уже Джону Тернусу, нынешнему руководителю отдела аппаратной инженерии Apple. Именно он с 1 сентября сменит Тима Кука в должности генерального директора компании. Нехватка чипов существенно тормозит релизы новых продуктов компании — из-за этого, в частности, откладывается выход обновленного компьютера Mac Studio.

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По словам Тима Кука, iPhone пострадал от дефицита памяти меньше, чем линейка Mac. Смартфоны Apple столкнулись с нехваткой основных процессоров. Компания готовится представить новое поколение смартфонов уже в сентябре, среди которых ожидается и совершенно новая складная модель, цена которой предположительно превысит $2 000.

Увеличение себестоимости iPhone

Директор по исследованиям аналитической компании Counterpoint Research Тарун Патак оценивает, что рост стоимости компонентов может увеличить себестоимость каждого iPhone для Apple примерно на $200. Он ожидает, что розничные цены на устройства из новой линейки вырастут ориентировочно на $150-$200, причем это удорожание сильнее коснется конфигураций с большим объемом встроенной памяти, чем базовые модели. Об этом сообщает CNBC.

Развитие технологий искусственного интеллекта дает Apple еще один весомый стимул смещать акцент в пользу моделей с большим объемом памяти.

Аналитики IDC ожидают, что все новые модели iPhone получат 12 ГБ оперативной памяти, поскольку Apple стремится избежать ситуации, когда новые устройства будут продаваться без доступа к полному пакету функций Apple Intelligence.

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Более сложные функции искусственного интеллекта, обрабатываемые непосредственно на устройстве, требуют больше памяти, а новый функционал голосового помощника Siri будет работать исключительно на более свежем аппаратном обеспечении. По оценкам IDC, примерно 54% всех iPhone, отгруженных на рынок с 2022 года, не будут поддерживать обновленную Siri в полном объеме.

Это дает Apple возможность аргументировать повышение цен появлением более мощного и функционального железа, а не просто перекладывать на плечи потребителей рост стоимости компонентов из-за инфляции. В IDC прогнозируют, что средняя цена продажи (ASP) iPhone в этом году вырастет на 12%, чему будет способствовать смещение спроса в сторону более дорогих премиум-моделей, а также ожидаемый запуск сложного iPhone.

Напомним

«Минфин» писал, что Apple предупреждала о неизбежном росте цен. Дополнительным фактором стала иранская война: она нарушила глобальные поставки гелия, который критически важен для производства полупроводников.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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R S
R S
25 июня 2026, 21:09
#
Вот как влияет на макбуки дефицит редкозёмов из Китая.
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