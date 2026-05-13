4 «дрібнички», через які податкова виграє спори навіть в добросовісних платників

Один неправильний підпис, відсутній додаток до договору, і це може коштувати компанії мільйонів гривень донарахувань. Адвокат практики Dispute Resolution в Juscutum Ксенія Межова розібрала для «Мінфіну», як український бізнес нині частіше програє податкові спори не через ухилення від податків чи фіктивні операції, а через банальні помилки в документах.

Куди дивиться Податкова

Податкова практика в Україні стрімко зміщується у бік формального аналізу. Податкова дедалі частіше дивиться не на економічну суть операції, а на те, наскільки бездоганно вона оформлена на папері. Суть операції більше не рятує бізнес автоматично. Неточність у реквізитах, відсутність логістичних документів або сумніви щодо повноважень підписанта і цього вже достатньо, щоб поставити під сумнів право компанії на податковий кредит чи витрати.

Сьогодні компанія фактично може поставити товар, сплатити податки, провести оплату через банк і мати чинний контракт, але все одно програти спір. Наприклад, через те, що документи підписав директор, якого на момент підписання ще не внесли до ЄДР.

Важлива формальність

Українське законодавство та судова практика формально визнають пріоритет суті над формою. Верховний Суд неодноразово наголошував, якщо господарська операція була реальною, а платник діяв добросовісно, самі лише формальні недоліки документів не можуть автоматично позбавляти його податкових прав. Але на практиці цей принцип працює далеко не завжди.

Суди частіше оцінюють не лише сам факт операції, а всю конструкцію доказів навколо неї. І саме тут формальні помилки стають критичними. Якщо документи оформлені недбало, суд починає значно жорсткіше оцінювати й інші докази, а інколи взагалі ігнорує їх. В результаті навіть реальний бізнес може виглядати для податкової фіктивним лише через слабке документальне оформлення.

Одна з найпоширеніших проблем — це поверхневе документування операцій. Компанія може мати договір, рахунки та оплату, але при цьому не залишити жодного реального сліду виконання робіт чи надання послуг. У документах бракує конкретики: не зрозуміло, що саме було зроблено, хто виконував роботи, який обсяг послуг отримав замовник і який практичний результат це дало бізнесу.

На практиці податкова дедалі частіше ставить під сумнів витрати на маркетингові чи консультаційні послуги саме через відсутність конкретного результату. Компанія може мати договір і оплату, але якщо немає презентацій, аналітики, робочих матеріалів або підтвердження фактичної комунікації між сторонами, суди нерідко стають на бік податкової.

Особливо часто такі претензії виникають у сферах консалтингу, маркетингу, IT або посередницьких послуг, де податкова та суди очікують побачити не формальний пакет документів, а комплекс підтверджень реальної взаємодії: листування, технічні завдання, аналітичні матеріали, робочі файли, презентації, трекінг виконання чи інші докази фактичного результату.

Технічні нюанси

Ще один типовий ризик, коли документи, підписані особами без належних повноважень.

Мова не лише про очевидні випадки відсутності довіреності. Навіть технічні нюанси, наприклад, відсутність нового директора в ЄДР на момент підписання можуть стати аргументом для податкової щодо недійсності документів.

І хоча для бізнесу це часто виглядає як формальність, у суді саме такі деталі нерідко стають вирішальними.

Багато компаній досі формально перевіряють контрагентів лише за відкритими реєстрами або базовими документами. Але у податкових спорах цього дедалі частіше недостатньо.

Суд може оцінювати, чи проявив бізнес належну обачність: чи перевіряв репутацію партнера, його ресурси, історію діяльності та фактичну можливість виконати договір.

Крім того, суди дедалі частіше очікують побачити комплексну картину операції саме листування сторін, технічні завдання, логістику, підтвердження транспортування, ресурси контрагента, фото, трекінг, звіти та інші супровідні матеріали.

Невідповідність у діяльності компанії

Проблемою для бізнесу стає й відсутність внутрішніх підтверджень ухвалення рішень. Якщо немає службових записок, погоджень, бюджетів або обґрунтування необхідності витрат, у податкової виникає питання: чи була така операція взагалі частиною реальної господарської діяльності компанії.

Ще одна поширена проблема — це невідповідність між задекларованими послугами та реальною діяльністю компанії. Наприклад, бізнес декларує масштабні маркетингові або консультаційні послуги, але при цьому не може пояснити, як саме вони вплинули на продажі, розвиток продукту чи операційну діяльність. Для податкової це стає сигналом про можливу штучність витрат.

Окремий ризик — це операції, економічну доцільність яких бізнес не може чітко пояснити. Якщо компанія не здатна аргументувати, навіщо саме їй були потрібні певні послуги або як вони пов’язані з отриманням доходу, податкова використовує це як аргумент проти реальності господарської операції.

У деяких спорах критичним стає навіть аналіз строків виконання робіт. Якщо документи свідчать про виконання значного обсягу послуг у надто короткий період або без достатніх ресурсів, це також викликає сумніви щодо реальності операції.

Фактично, бізнесу дедалі частіше доводиться доводити не просто наявність документа, а реальну «історію життя» кожної операції. І сьогодні для суду недостатньо побачити договір. Суд хоче побачити логіку бізнесу.

Податкові спори в Україні вже давно вийшли за межі суто юридичної площини. Сьогодні їх результат значною мірою залежить від якості внутрішніх процесів компанії, насамперед у частині документування операцій. Суди ж дедалі частіше оцінюють економічну логіку угоди, поведінку платника, добросовісність сторін та узгодженість доказів між собою. І саме тут будь-який дефект у документах стає «сигналом ризику». Якщо компанія недбало оформлює операції, це автоматично створює підозру щодо їх реальності.

Фінансова безпека під час контролю

Найбільша помилка багатьох компаній — сприймати документообіг як бюрократичну формальність. У нинішніх умовах це вже питання фінансової безпеки.

Ефективний захист у податковому спорі починається не в суді й навіть не під час перевірки. Він починається ще в момент укладення договору та оформлення кожної операції. Для бізнесу це означає, що документи мають бути змістовними, а не шаблонними, а кожна операція мати логічний і доказовий слід. Не менш важливо умовою є перевіряти контрагентів та повноваження підписантів ще до укладення угоди.

У сучасних податкових спорах дрібниць більше не існує. Будь-яка помилка в документах може стати точкою входу для претензій податкової та поставити під сумнів навіть реальні операції. Саме тому якісний документообіг сьогодні це вже не бюрократія, а елемент фінансової безпеки бізнесу.

Формально право може бути на боці платника. Але на практиці вирішальним стає здатність бізнесу побудувати цілісну й переконливу історію кожної операції від договору до останнього підтвердного документа.