Головне за тиждень: євро по 49, транш МВФ, уповільнення зростання ВВП

2 липня євро вперше в історії перевищило позначку 49 гривень. Це черговий максимум для європейської валюти й історичне дно для гривні.

НКЦПФР затвердила попередній список клієнтів Фрідом Фінанс для повернення активів

Комісія затвердила попередній перелік клієнтів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», які мають право на повернення своїх активів. До нього увійшли майже 20 тисяч фізичних осіб, понад 700 юридичних осіб і 38 інвестфондів.

Україна отримала дев’ятий транш від МВФ

Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду — $500 млн на покриття пріоритетних бюджетних потреб.

Зростання ВВП України сповільнилося до 0,9% у першому кварталі — Держстат

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками першого кварталу 2025 року різко уповільнилося і склало лише 0,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Кабмін прогнозує інфляцію на 2026 рік на рівні 8,6%

У 2026—2028 роках передбачається послаблення інфляційного тиску. За прогнозом, у 2026 році споживча інфляція у вимірі грудень до грудня становитиме 8,6%.

monobank спростив процедуру валютних переказів між родичами

Онлайн-банк monobank оновив свій застосунок, значно спростивши процес переказу іноземної валюти між родичами. Раніше ця процедура вимагала складного підтвердження родинних зв'язків, через що більшість клієнтів нею не користувалися.