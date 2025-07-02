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2 липня 2025, 12:11

НКЦПФР затвердила попередній список клієнтів Фрідом Фінанс для повернення активів

Комісія затвердила попередній перелік клієнтів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», які мають право на повернення своїх активів. До нього увійшли майже 20 тисяч фізичних осіб, понад 700 юридичних осіб і 38 інвестфондів. Про це йдеться у повідомленні НКЦПФР.

Комісія затвердила попередній перелік клієнтів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», які мають право на повернення своїх активів.

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Що відомо

Як зазначається, водночас частина позицій наразі не включена через необхідність їх підтвердження або очікування результатів перевірки на предмет можливих санкційних обмежень.

Зараз схвалений Перелік проходить узгодження інших компетентних органів. Після погодження всіма зацікавленими сторонами, остаточний перелік буде затверджено Комісією.

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Паралельно завершується доопрацювання третього нормативного акту, схваленого Комісією раніше, який чітко визначає порядок фактичного повернення активів. Його затвердження, разом із фіналізованим переліком, відкриє можливість клієнтам подавати заявки на повернення коштів через свої депозитарні установи та інвестиційні фірми.

Комісія згодом підготує інфографіку та чіткі інструкції — що робити клієнтам для отримання належних їм активів, а також відповіді на інші важливі питання.

Нагадаємо

  • Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про зміни до персональних санкцій та надав НКЦПФР повноваження для повернення заблокованих активів клієнтів «Фрідом фінанс».

  • Запровадження санкцій щодо ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» ухвалила РНБО в середині жовтня 2022 року, а невдовзі це рішення підтримав Президент.

  • На момент запровадження санкцій Фрідом Фінанс був третім за обсягом торгів небанківським продавцем ОВДП. Загалом, у ньому було відкрито 12,8 тис. інвестиційних рахунків, а сума активів клієнтів становила 3,5 млрд грн. Переважно, це були саме облігації, але також акції українських компаній, корпоративні облігації та власний інвестиційний продукт, на кшталт ETF на основі облігацій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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