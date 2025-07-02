НКЦПФР затвердила попередній список клієнтів Фрідом Фінанс для повернення активів

Комісія затвердила попередній перелік клієнтів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», які мають право на повернення своїх активів. До нього увійшли майже 20 тисяч фізичних осіб, понад 700 юридичних осіб і 38 інвестфондів. Про це йдеться у повідомленні НКЦПФР.

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Що відомо

Як зазначається, водночас частина позицій наразі не включена через необхідність їх підтвердження або очікування результатів перевірки на предмет можливих санкційних обмежень.

Зараз схвалений Перелік проходить узгодження інших компетентних органів. Після погодження всіма зацікавленими сторонами, остаточний перелік буде затверджено Комісією.

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Паралельно завершується доопрацювання третього нормативного акту, схваленого Комісією раніше, який чітко визначає порядок фактичного повернення активів. Його затвердження, разом із фіналізованим переліком, відкриє можливість клієнтам подавати заявки на повернення коштів через свої депозитарні установи та інвестиційні фірми.

Комісія згодом підготує інфографіку та чіткі інструкції — що робити клієнтам для отримання належних їм активів, а також відповіді на інші важливі питання.

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