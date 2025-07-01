Офіційний курс євро вперше досяг позначки вище 49 гривень

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу 2 липня. Євро вперше в історії перевищило позначку 49 гривень. Це черговий максимум для європейської валюти й історичне дно для гривні. Про це свідчать дані регулятора .

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Офіційний курс гривні до євро на середу встановлено на рівні 49,40 грн. Це на 41 копійку вище, ніж у попередній банківський день.

Офіційний курс долара США на середу встановлено на рівні 41,81 грн, що на 3 копійок вище, ніж у понеділок.

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