Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу 2 липня. Євро вперше в історії перевищило позначку 49 гривень. Це черговий максимум для європейської валюти й історичне дно для гривні. Про це свідчать дані регулятора.
1 липня 2025, 16:28
Офіційний курс євро вперше досяг позначки вище 49 гривень
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Курс євро
Офіційний курс гривні до євро на середу встановлено на рівні 49,40 грн. Це на 41 копійку вище, ніж у попередній банківський день.
Курс долара
Офіційний курс долара США на середу встановлено на рівні 41,81 грн, що на 3 копійок вище, ніж у понеділок.
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Джерело: Мінфін
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