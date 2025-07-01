Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками першого кварталу 2025 року різко уповільнилося і склало лише 0,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цей показник продовжує тенденцію до сповільнення економічного відновлення, що спостерігалася протягом усього 2024 року. Про це свідчить оцінка Державної служби статистики.
Зростання ВВП України сповільнилося до 0,9% у першому кварталі — Держстат
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Тенденція до уповільнення
Після стрімкого відновлення економіки на початку 2024 року, коли зростання ВВП у першому кварталі сягнуло 6,8%, динаміка поступово погіршувалася. У другому кварталі 2024 року зростання сповільнилося до 4%, у третьому — до 2,2%, а в четвертому кварталі було зафіксовано навіть незначний спад на 0,1%.
Таким чином, показник у 0,9% за перший квартал 2025 року є продовженням цього тренду. Водночас порівняно з попереднім, четвертим кварталом 2024 року, економіка все ж продемонструвала невелике зростання на 0,7% (з урахуванням сезонного фактора), що свідчить про стагнацію, а не про початок нової рецесії.
Прогнози уряду на майбутнє
Попри поточні слабкі показники, уряд дивиться в майбутнє з оптимізмом. У нещодавно затвердженій Бюджетній декларації на 2026−2028 роки закладено прогноз прискорення зростання ВВП: до 4,5% у 2026 році, 5% у 2027-му та 5,7% у 2028 році.
Чому ВВП зростав у 2023 і сповільнився у 2024−2025
Тенденція до сповільнення зростання української економіки має кілька логічних пояснень:
- Ефект низької бази порівняння: У 2022 році, в перший рік повномасштабного вторгнення, ВВП України впав майже на 30%. Тому будь-яке пожвавлення у 2023 році на тлі цих катастрофічних показників виглядало як стрімке відсоткове зростання. Цей ефект «відскоку від дна» був найсильнішим на початку 2023 року і поступово вичерпав себе до початку 2024-го.
- Атаки на енергетичну інфраструктуру: Посилення російських ударів по українській енергетиці наприкінці 2024 та на початку 2025 року завдало прямого удару по економічній активності. Перебої з електропостачанням призводили до зупинки виробництв, зриву логістики та зростання витрат бізнесу.
- Досягнення «воєнної рівноваги»: Українська економіка адаптувалася до роботи в умовах війни, але досягла певного рівня, подальше зростання з якого можливе лише за умов суттєвого покращення безпекової ситуації та надходження масштабних інвестицій.
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