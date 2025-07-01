Зростання ВВП України сповільнилося до 0,9% у першому кварталі — Держстат

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 липня 2025, 12:22

Зростання ВВП України сповільнилося до 0,9% у першому кварталі — Держстат

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками першого кварталу 2025 року різко уповільнилося і склало лише 0,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цей показник продовжує тенденцію до сповільнення економічного відновлення, що спостерігалася протягом усього 2024 року. Про це свідчить оцінка Державної служби статистики.

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками першого кварталу 2025 року різко уповільнилося і склало лише 0,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тенденція до уповільнення

Після стрімкого відновлення економіки на початку 2024 року, коли зростання ВВП у першому кварталі сягнуло 6,8%, динаміка поступово погіршувалася. У другому кварталі 2024 року зростання сповільнилося до 4%, у третьому — до 2,2%, а в четвертому кварталі було зафіксовано навіть незначний спад на 0,1%.

Таким чином, показник у 0,9% за перший квартал 2025 року є продовженням цього тренду. Водночас порівняно з попереднім, четвертим кварталом 2024 року, економіка все ж продемонструвала невелике зростання на 0,7% (з урахуванням сезонного фактора), що свідчить про стагнацію, а не про початок нової рецесії.

Прогнози уряду на майбутнє

Попри поточні слабкі показники, уряд дивиться в майбутнє з оптимізмом. У нещодавно затвердженій Бюджетній декларації на 2026−2028 роки закладено прогноз прискорення зростання ВВП: до 4,5% у 2026 році, 5% у 2027-му та 5,7% у 2028 році.

Чому ВВП зростав у 2023 і сповільнився у 2024−2025

Тенденція до сповільнення зростання української економіки має кілька логічних пояснень:

  • Ефект низької бази порівняння: У 2022 році, в перший рік повномасштабного вторгнення, ВВП України впав майже на 30%. Тому будь-яке пожвавлення у 2023 році на тлі цих катастрофічних показників виглядало як стрімке відсоткове зростання. Цей ефект «відскоку від дна» був найсильнішим на початку 2023 року і поступово вичерпав себе до початку 2024-го.
  • Атаки на енергетичну інфраструктуру: Посилення російських ударів по українській енергетиці наприкінці 2024 та на початку 2025 року завдало прямого удару по економічній активності. Перебої з електропостачанням призводили до зупинки виробництв, зриву логістики та зростання витрат бізнесу.
  • Досягнення «воєнної рівноваги»: Українська економіка адаптувалася до роботи в умовах війни, але досягла певного рівня, подальше зростання з якого можливе лише за умов суттєвого покращення безпекової ситуації та надходження масштабних інвестицій.

Читайте також: Кабмін прогнозує інфляцію на 2026 рік на рівні 8,6%

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондовий ринок, криптовалюта, Форекс
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає torn и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами