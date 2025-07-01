Зростання ВВП України сповільнилося до 0,9% у першому кварталі — Держстат

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками першого кварталу 2025 року різко уповільнилося і склало лише 0,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цей показник продовжує тенденцію до сповільнення економічного відновлення, що спостерігалася протягом усього 2024 року. Про це свідчить оцінка Державної служби статистики.

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Тенденція до уповільнення

Після стрімкого відновлення економіки на початку 2024 року, коли зростання ВВП у першому кварталі сягнуло 6,8%, динаміка поступово погіршувалася. У другому кварталі 2024 року зростання сповільнилося до 4%, у третьому — до 2,2%, а в четвертому кварталі було зафіксовано навіть незначний спад на 0,1%.

Таким чином, показник у 0,9% за перший квартал 2025 року є продовженням цього тренду. Водночас порівняно з попереднім, четвертим кварталом 2024 року, економіка все ж продемонструвала невелике зростання на 0,7% (з урахуванням сезонного фактора), що свідчить про стагнацію, а не про початок нової рецесії.

Прогнози уряду на майбутнє

Попри поточні слабкі показники, уряд дивиться в майбутнє з оптимізмом. У нещодавно затвердженій Бюджетній декларації на 2026−2028 роки закладено прогноз прискорення зростання ВВП: до 4,5% у 2026 році, 5% у 2027-му та 5,7% у 2028 році.

Чому ВВП зростав у 2023 і сповільнився у 2024−2025

Тенденція до сповільнення зростання української економіки має кілька логічних пояснень:

Ефект низької бази порівняння: У 2022 році, в перший рік повномасштабного вторгнення, ВВП України впав майже на 30%. Тому будь-яке пожвавлення у 2023 році на тлі цих катастрофічних показників виглядало як стрімке відсоткове зростання. Цей ефект «відскоку від дна» був найсильнішим на початку 2023 року і поступово вичерпав себе до початку 2024-го.

Атаки на енергетичну інфраструктуру: Посилення російських ударів по українській енергетиці наприкінці 2024 та на початку 2025 року завдало прямого удару по економічній активності. Перебої з електропостачанням призводили до зупинки виробництв, зриву логістики та зростання витрат бізнесу.

Досягнення «воєнної рівноваги»: Українська економіка адаптувалася до роботи в умовах війни, але досягла певного рівня, подальше зростання з якого можливе лише за умов суттєвого покращення безпекової ситуації та надходження масштабних інвестицій.

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