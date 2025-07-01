Кабмін прогнозує інфляцію на 2026 рік на рівні 8,6%

У 2026—2028 роках передбачається послаблення інфляційного тиску. За прогнозом, у 2026 році споживча інфляція у вимірі грудень до грудня становитиме 8,6%. Про це йдеться у постанові від 27 червня 2025 року № 774.

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Прогнози щодо інфляції

У 2027 році зростання споживчих цін 9 у вимірі грудень до грудня уповільниться до 5,9%, а у 2028 році — до 5,3%.

Читайте також: Інфляція в Україні зросла з 15,1 до 15,9%

«Уповільнення темпів зростання цін відбуватиметься в умовах відновлення економічної активності та насичення ринку товарами вітчизняного виробництва, створення ефективного конкурентоспроможного середовища внаслідок прискорення інтеграції у спільний ринок ЄС, підвищення дієвості та прозорості державної допомоги суб'єктам господарювання, покращення умов для розвитку малого та середнього бізнесу, переходу до інноваційної моделі економічного розвитку», — йдеться в Бюджетній декларації.

Нагадаємо