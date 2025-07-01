У 2026—2028 роках передбачається послаблення інфляційного тиску. За прогнозом, у 2026 році споживча інфляція у вимірі грудень до грудня становитиме 8,6%. Про це йдеться у постанові від 27 червня 2025 року № 774.
1 липня 2025, 9:46
Кабмін прогнозує інфляцію на 2026 рік на рівні 8,6%
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Прогнози щодо інфляції
У 2027 році зростання споживчих цін 9 у вимірі грудень до грудня уповільниться до 5,9%, а у 2028 році — до 5,3%.
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«Уповільнення темпів зростання цін відбуватиметься в умовах відновлення економічної активності та насичення ринку товарами вітчизняного виробництва, створення ефективного конкурентоспроможного середовища внаслідок прискорення інтеграції у спільний ринок ЄС, підвищення дієвості та прозорості державної допомоги суб'єктам господарювання, покращення умов для розвитку малого та середнього бізнесу, переходу до інноваційної моделі економічного розвитку», — йдеться в Бюджетній декларації.
Нагадаємо
- У травні 2025 року інфляція пришвидшилася до 15,9% у річному вимірі. У місячному вимірі ціни зросли на 1,3%. Інфляція у травні зростала з випередженням прогнозу Національного банку, опублікованого в Інфляційному звіті за квітень 2025 року. Зазначається, що відхилення від прогнозної траєкторії зумовлювалося насамперед стрімкішим подорожчанням сирих продуктів харчування внаслідок несприятливих погодних умов навесні й активного експорту продовольства.
Джерело: Мінфін
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