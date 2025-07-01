Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду — $500 млн на покриття пріоритетних бюджетних потреб. Про це у вівторок, 1 липня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
1 липня 2025, 13:00
Україна отримала дев’ятий транш від МВФ
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Він відзначив, що це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF.
Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів, пояснив Шмигаль.
«Вдячний МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій зберігаємо стійкість у боротьбі за свободу та здійснюємо відбудову держави», — заявив глава уряду.
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Нагадаємо
- До Держбюджету вже надійшло вісім траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $10,1 млрд із запланованих $15,5 млрд на період 2023−2027 років.
- 31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько 15,5 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).
- Програма є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько $152,9 млрд на 2023−2027 роки.
- З початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд є третім за величиною надавачем фінансової допомоги Україні, після Європейського Союзу та США.
Джерело: Мінфін
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