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1 липня 2025, 13:00

Україна отримала дев’ятий транш від МВФ

Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду — $500 млн на покриття пріоритетних бюджетних потреб. Про це у вівторок, 1 липня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду — $500 млн на покриття пріоритетних бюджетних потреб.

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Він відзначив, що це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF.

Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів, пояснив Шмигаль.

«Вдячний МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій зберігаємо стійкість у боротьбі за свободу та здійснюємо відбудову держави», — заявив глава уряду.

Читайте також: МВФ затвердив восьмий перегляд програми EFF. Україна отримає $500 млн

Нагадаємо

  • До Держбюджету вже надійшло вісім траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько $10,1 млрд із запланованих $15,5 млрд на період 2023−2027 років.
  • 31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько 15,5 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).
  • Програма є частиною пакету міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько $152,9 млрд на 2023−2027 роки.
  • З початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд є третім за величиною надавачем фінансової допомоги Україні, після Європейського Союзу та США.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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