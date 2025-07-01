Україна отримала дев’ятий транш від МВФ

Україна отримала дев’ятий транш від Міжнародного валютного фонду — $500 млн на покриття пріоритетних бюджетних потреб. Про це у вівторок, 1 липня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Він відзначив, що це результат восьмого перегляду програми співпраці EFF.

Наразі в межах програми Фонд вже спрямував Україні 10,6 млрд доларів, пояснив Шмигаль.

«Вдячний МВФ за постійну системну підтримку, завдяки якій зберігаємо стійкість у боротьбі за свободу та здійснюємо відбудову держави», — заявив глава уряду.

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