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13 травня 2025, 14:42

Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди з США щодо надр

Верховна Рада підтримала за основу проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини між Україною та США. Про це повідомив перший заступник голови Комітеу Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада підтримала за основу проєкт закону про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди про копалини між Україною та США.
Фото: AI

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За відповідний законопроєкт № 13256 у першому читанні проголосували 286 народних депутатів.

Друге читання законопроєкту очікується на початку червня.

Раніше голова Бюджетний комітет Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що зміни до Бюджетного кодексу потрібні для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:

  • ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку, А до Угоди) з нових ліцензій,
  • видачі нових спецдозволів на користування надрами,
  • реалізації державної частини продукції по новим угодам про розподіл продукції.

Підласа зазначила, що ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови.

За її оцінками, якби угода діяла з 2019 року, внесок України до фонду міг би скласти понад 3 млрд грн за 5 років.

Читайте також: Україна ратифікувала угоду з США про використання надр — Зеленський підписав закон

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна (угода про копалини).

Пізніше Кабінет Міністрів оприлюднив текст угоди про економічне партнерство між Україною та США.

8 травня Верховна Рада підтримала за основу та в цілому ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною.

Читайте також: Україна та США не отримають доходів від угоди про надра ще десятиліття — Reuters

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
godvinik
godvinik
13 травня 2025, 14:51
#
Синку, це державна зрада!
+
0
MAXAOH
MAXAOH
13 травня 2025, 15:11
#
Нет, это патология видеть везде «зраду»
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