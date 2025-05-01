Уряд оприлюднив текст угоди про надра між Україною та США

Кабінет Міністрів оприлюднив текст угоди про економічне партнерство між Україною та США, яка передбачає запуск Інвестиційного фонду відбудови. Текст документа опублікований на Урядовому порталі.

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Фонд матиме рівноправну структуру — 50% української участі та 50% американської, без домінування жодної зі сторін. Його завдання — залучати міжнародні інвестиції для відновлення України.

Всі операції фонду, доходи, платежі, внески сторін звільняються від оподаткування в Україні.

Американська сторона також звільняє доходи українського партнера фонду від податків у США, якщо доходи отримані від проєктів, реалізованих на території України.

У документі зазначається, що предметом угоди є розташовані на території України ділянки, запаси й родовища алюмінію, сурми, миш'яку, бариту, берилію, вісмуту, церію, цезію, хрому, кобальту, міді, диспрозію, ербію, європію, фтору, плавикового шпату, гадолінію, галію, германію, золота, графіту, гафнію, гольмію, індію, іридію, лантану, літію, лютецію, магнію, марганцю, неодиму, нікелю, ніобію, паладію, платини, калію, празеодиму, родію, рубідію, рутенію, самарію, скандію, танталу, телуру, тербію, тулію, олова, титану, вольфраму, урану, ванадію, ітербію, ітрію, цинку, цирконію, нафти, природного газу й інших мінералів або вуглеводних, іншим чином погоджених принципалами.

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Мета угоди

Метою цієї угоди та політика сторін є подальший розвиток економічного співробітництва між сторонами, якому сприятиме угода про обмежене партнерство.

Зазначається, що ця угода зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокової відбудови та модернізації України у відповідь на великі руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням росії в Україну, та у прагненні до мирної, суверенної та стійкої України.

Сторони визнають, що відновлення України вимагає не лише фінансових інвестицій, а й структурних, інституційних та технологічних перетворень, узгоджених з демократичними цінностями, ринковими принципами та верховенством права.

Сторони також підтверджують, що ця Угода є вираженням ширшого, довгострокового стратегічного узгодження між їхніми народами та урядами, а також відчутною демонстрацією підтримки США безпеки, процвітання й відбудови України та її інтегрування у глобальні економічні рамки.

Партнерство має на меті слугувати флагманським механізмом для заохочення прозорих, підзвітних та орієнтованих на майбутнє інвестицій у критично важливі сектори економіки України для підтримки стратегії відновлення України.

Внески у Партнерство

Кожна сторона планує робити внески у партнерство відповідно до умов угоди про обмежене партнерство.

В обмін на початкову видачу партнерських часток у партнерстві партнеру від України уряд України забезпечує, щоб внесок партнера від України у партнерство був зроблений у дату набуття чинності у формі безвідкличного права на отримання узгодженого з Україною доходу.

Уряд України забезпечує, протягом терміну дії партнерства, що узгоджений з Україною дохід буде перераховуватися партнеру від України, а партнер від України перераховує партнерству узгоджений з Україною дохід на виконання угоди про обмежене партнерство.

На виконання частини 3 статті VI Уряд України забезпечує перерахування від усіх джерел узгодженого з Україною доходу до спеціального фонду державного бюджету. Відповідно до законодавства цей узгоджений з Україною дохід перераховується зі спеціального фонду державного бюджету партнеру від України, а потім ці кошти перераховуються партнерству від партнера від України на виконання Угоди про обмежене партнерство.

Якщо після дати набуття чинності уряд США надаватиме уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок Партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до Угоди про обмежене партнерство.

Угода набирає чинності після ратифікації Верховною Радою України і діє необмежений термін, поки обидві сторони не погодяться її припинити.