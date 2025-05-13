Комітет Ради підтримав законопроєкт для старту угоди з США щодо надр

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити в першому читанні законопроєкт № 13256, який вносить зміни до Бюджетного кодексу для реалізації «угоди про копалини» між Україною та США. Про це повідомила голова Комітету Роксолана Підласа.

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За її словами, Зміни до Бюджетного кодексу потрібні для втілення положення про наповнення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Внесок України складатиметься з половини коштів, які отримані після набуття чинності угодою від:

ренти на видобування корисних копалин (нафта, газ, газовий конденсат та усе, що зазначено в Додатку, А до Угоди) з нових ліцензій,

видачі нових спецдозволів на користування надрами,

реалізації державної частини продукції по новим угодам про розподіл продукції.

Підласа зазначила, що ці гроші будуть зараховуватись в спеціальний фонд державного бюджету і за рішенням головного розпорядника (імовірно Мінекономіки) перераховуватимуться до Фонду відбудови.

За її оцінками, якби угода діяла з 2019 року, внесок України до фонду міг би скласти понад 3 млрд грн за 5 років.

Перший заступник голови Комітеу Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк наголосив, що йдеться про голосування документа лише за основу.

«Відповідно сьогодні Рада схвалить законопроект у першому читанні і, враховуючи графік роботи Ради, то фінальне голосування можливе лише напочатку червня», — зазначив він.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна (угода про копалини).

Пізніше Кабінет Міністрів оприлюднив текст угоди про економічне партнерство між Україною та США.

8 травня Верховна Рада підтримала за основу та в цілому ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною.

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