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2 травня 2025, 8:42

Україна та США не отримають доходів від угоди про надра ще десятиліття — Reuters

Доходи від нової угоди про корисні копалини між Україною та США, ймовірно, з’являться не раніше ніж за десятиліття, адже інвесторам доведеться подолати чимало перешкод, щоб запустити нові родовища в країні, яка постраждала від війни. Про це повідомляє Reuters.

Доходи від нової угоди про корисні копалини між Україною та США, ймовірно, з’являться не раніше ніж за десятиліття, адже інвесторам доведеться подолати чимало перешкод, щоб запустити нові родовища в країні, яка постраждала від війни.
Фото: pixabay.com

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Розробка родовищ стратегічно важливих корисних копалин у країнах із розвиненим гірничодобувним сектором, таких як Канада та Австралія, може займати від 10 до 20 років, заявили консультанти з гірничодобувної галузі консалтингової компанії Benchmark Minerals Intelligence.

Зазначається, що про більшість українських родовищ корисних копалин відомо надто мало, щоб упевнено говорити про їхню економічну доцільність.

Інвестори також можуть відмовитися вкладати гроші в країну, де інфраструктура — зокрема енергетика й транспорт — зруйнована внаслідок повномасштабного вторгнення росії, і де немає гарантій безпеки в майбутньому.

«Якщо хтось думає, що всі ці мінерали раптом масово поїдуть з України, то це ілюзія. Реальність така: буде складно виправдати інвестиції в Україну, коли існують альтернативи вкладень у критично важливі мінерали в країнах, які не ведуть війну», — сказав Адам Вебб, керівник напряму мінеральних ресурсів у Benchmark Minerals Intelligence.

За даними Міністерства фінансів України, що у 2024 році наша країна отримала 47,7 млрд грн (понад $1 млрд) від роялті та інших зборів, пов'язаних з експлуатацією природних ресурсів.

Але спільний фонд, створений за угодою, отримуватиме доходи лише від нових ліцензій, дозволів та угод про розподіл продукції, укладених після набрання чинності угоди.

Повільні темпи видачі ліцензій

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Україна повільно видавала нові ліцензії на видобуток природних ресурсів.

За даними Державної служби геології та надр України, з 2012 по 2020 рік було видано близько 20 ліцензій на нафту й газ, по одній — на графіт і золото, дві — на марганець та одну — на мідь. Загалом наразі діє 3 482 ліцензії.

Ще одна перешкода — деякі потенційно прибуткові проєкти розташовані на територіях, окупованих росією, а угода не передбачає жодних гарантій безпеки. У Вашингтоні вважають, що американська присутність може стримати агресора.

З 24 потенційних гірничодобувних проєктів, визначених Benchmark, 7 знаходяться на окупованих територіях. Йдеться про родовища літію, графіту, рідкісноземельних елементів, нікелю та марганцю.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна (угода про копалини).

Пізніше Кабінет Міністрів оприлюднив текст угоди про економічне партнерство між Україною та США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+15
neverice
neverice
2 травня 2025, 10:17
#
США — так, не отримають доходів швидко. Але Україна отримає власне інвестиції фонду. І вже згодом з цих інвестицій отримають прибуток США і Україна. Фонд же не просто накопичує гроші. Він їх інвестує в економіку України. А ми отримаємо робочі місця, ВВП та оце все практично одразу. Інвестиції власне так і працюють. Спочатку вкласти гроші, зачекати і можливо з часом отримати прибуток.
+
+15
Я_ __
Я_ __
2 травня 2025, 11:40
#
Neverice

«А ми отримаємо робочі місця»

Робочі місця для кого?)))

Кадровий голод в Україні зараз не через те, що немає робочих місць, а через те що частина кадрів виїхала, частину бусифікували, і регулярно продовжують бусифікувати, а хто загинув вже на війні/під час обстрілів. І у підприємств проблема з набором кваліфікованих кадрів, а не кількістю робочих місць :)
+
+30
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
2 травня 2025, 10:25
#
7 червня 2021, 15:15
Зеленський заявив, що кожна дитина буде отримувати відсоток від користування надрами…

…кожна дитина Трампа!
+
+15
Akkyratnui
Akkyratnui
2 травня 2025, 11:04
#
🤡🤡 цирк поїхав але деякі працівники лишились
+
0
Я_ __
Я_ __
2 травня 2025, 11:40
#
**** вивалився головою на асфальт просто, його цирк як баласт скинув 🤡
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