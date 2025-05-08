Головне за четвер: Україна розглядає перехід від долара до євро та угода про копалини

8 травня Верховна Рада підтримала за основу та в цілому ратифікацію Угоди про копалини між США та Україною. «За» законопроєкт проголосувало 338 народних депутатів.

Україна розглядає перехід від долара до євро на тлі геополітичних змін — Пишний

Україна почала розглядати можливість відмови від долара США, потенційно прив’язавши свою валюту тісніше до євро через фрагментацію світової торгівлі та посилення зв’язків із Європою, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний у коментарі Reuters.

Клієнтам Фрідом Фінанс пообіцяли повернути гроші вже влітку: за що вони боротимуться далі

Історія з блокуванням рахунків клієнтів Фрідом Фінанс Україна тягнеться з 2022 року, коли РНБО запровадила санкції проти компанії. Тоді було заморожено й кошти та активи клієнтів компанії. Загалом санкції вдарили по 12,7 тис. клієнтів, які втратили доступ до 3,5 млрд грн. Де зараз ці кошти, та чи зможуть власники побачити їх вже найближчими місяцями, розбирався «Мінфін».

«Угода про копалини»: Як США та Україна будуть ділити прибутки — пояснення Мінекономіки

Україна та США підписали угоду про надра. В уряді пояснили, яким чином будуть розподілятися прибутки між сторонами в рамках договору. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіли міністр економіки Юлія Свириденко та торговий представник України Тарас Качка.

4 марки, які злетіли в ціні під час війни

На численні прохання читачів продовжуємо розмову про нестандартні інвестиції. Цього разу поговоримо про українські марки останніх років, які стали не лише дуже популярними серед українців, а й серйозною та високоприбутковою інвестицією для їхніх власників.

ФРС США зберегла ставку втретє поспіль на рівні 4,25−4,5% річних

Федеральна резервна система США (ФРС), яка виконує функції центрального банку країни, за підсумками дводенного засідання 6−7 травня зберегла облікову ставку на рівні 4,25−4,5% річних.