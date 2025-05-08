Клієнтам Фрідом Фінанс пообіцяли повернути гроші вже влітку: за що вони боротимуться далі

Історія з блокуванням рахунків клієнтів Фрідом Фінанс Україна тягнеться з 2022 року, коли РНБО запровадила санкції проти компанії. Тоді було заморожено й кошти та активи клієнтів компанії. Загалом санкції вдарили по 12,7 тис. клієнтів, які втратили доступ до 3,5 млрд грн. Де зараз ці кошти, та чи зможуть власники побачити їх вже найближчими місяцями, розбирався «Мінфін».

Що відбувається зараз

Нещодавно НКЦПФР схвалила доопрацьований порядок перевірки та погодження списку клієнтів, які не підпадають під санкції. За словами голови Нацкомісії Руслана Магомедова, це ключовий етап, який відкриває шлях до відновлення доступу клієнтів до своїх коштів та початку розрахунків. Наступними кроками у вирішенні цієї справи має стати погодження документа зі Службою безпеки України та проведення державної реєстрації.

Як розповів Руслан Магомедов «Мінфіну», він очікує, що повернення коштів клієнтам Фрідом Фінанс розпочнеться вже в перші місяці літа цього року. «Поки що можна сказати, що ми витримуємо цей темп. Найважливіший етап зараз — це узгодження з усіма правоохоронними органами та іншими регуляторами цього механізму, щоб не порушити санкційну політику держави. Це технічне питання. Важливо, що гроші є, активи є і нічого не зникло», — наголосив він.

Водночас голова Нацкомісії визнає, що вирішення питання залежить не лише від роботи регулятора ринків, а й позиції інших структур. «Наша робота — це завдання фасилітатора, тобто не лише зробити роботу за себе, але й так, щоб усі між собою домовилися. Поки що нам це вдається», — висловлює він оптимізм.

Як розповів «Мінфіну» керівник ініціативної групи постраждалих приватних клієнтів Фрідом Фінанс Максим Дибенко, зараз триває, зокрема, робота щодо підготовки для СБУ списку верифікації інвесторів. На його підставі розподілятимуться ті, хто має відношення до санкцій, і звичайні приватні інвестори, яким мають повернути кошти.

«Як нас запевняли, був готовий список від тимчасового керуючого Фрідом Фінанс Україна Олександра Бондарчука. Потім його декілька разів переробляли, об'єднували і роз'єднували. Далі погоджували з СБУ таблицю для верифікації. Потім вийшло так, що вона не підходить», — вказав він на складнощі бюрократичного процесу. За цих умов, відзначає Дибенко, Нацкомісія сподівається до кінця травня вирішити ті питання, які спершу планувалось завершити ще два місяці тому.

«Тому у мене немає переконання, що в травні будуть зрушення. В ці строки, найімовірніше, вкластися не вдасться», — вважає керівник ініціативної групи.

Що робити інвесторам

Відповідно до запланованого порядку повернення активів, всі вони мають бути переказані на рахунок іншого брокера, якого самостійно обере клієнт. Тому, як пояснює Дибенко, при підготовці до отримання своїх цінних паперів та коштів, єдине, що слід зробити, — це відкрити відповідний рахунок та зробити запит на переказ активів як колишнього клієнта Фрідом Фінанс.

Детальніше цю процедуру пояснив президент інвестиційної групи УНІВЕР Тарас Козак. Так, в кабінеті інвестора від його компанії в розділі «Запити» буде запит щодо того, що особа є клієнтом Фрідома і хоче завести свої активи до УНІВЕРа. Після цього вже сам брокер надішле необхідні звернення для переказу коштів до всіх причетних до процедури державних установ.

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Єдина особливість, на яку вказує Козак, — те, що перед зарахуванням коштів клієнту, найімовірніше, доведеться пройти повторну ідентифікацію — принаймні, на це поки вказують пояснення регулятора. В будь-якому разі, як і при відкритті рахунку у брокера, вона відбуватиметься дистанційно, а можливо обмежиться відповіддю на декілька запитань.

Боротьба за 160 млн продовжиться

Навіть після повернення заморожених активів частина клієнтів Фрідом Фінанс продовжуватимуть боротьбу за свої кошти. Йдеться про власників ОЗДП, або ж євробондів, їх на рахунках у підсанкційного брокера тримали приблизно на 800 млн.

Річ у тім, що доки ці активи залишались замороженими, Україна провела реструктуризацію зовнішнього боргу. В межах угоди власники єврооблігацій могли отримати від держави «плату за згоду» на реструктуризацію. Клієнти Фрідома такої можливість не мали і, відповідно, ці виплати їм не були зараховані. За оцінками ініціативної групи, розмір втраченої вигоди через це становить 160 млн грн.

Як пояснює Дибенко, наразі Нацкомісія запросила у Мінфіна низку документів, необхідних для аналізу заборони участі в реструктуризації, однак міністерство цих паперів не надало. «Тому ми шукаємо інші шляхи, як отримати ці документи, проаналізувати їх та вирішити, що робити. Ми можемо звертатись до Президента, або вирішувати питання в судовому порядку. Або ж Нацкомісія виконає взяті нею за законом зобов'язання та захищатиме права приватних інвесторів», — наголошує він.

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Дибенко переконаний: потрібно створити умови, за яких емітент компенсує втрату приватним інвесторам, адже він не забезпечив рівні права для всіх інвесторів, які купували євробонди. Та якщо простішее питання повернення заморожених активів тягнеться ще з 2022 року, то процедура отримання компенсації власниками євробондів цілком може затягнутися на ще довший період.

З чого все починалося

Санкції проти Фрідом Фінанс Україна було запроваджено ще в жовтні 2022 року — спершу відповідне рішення ухвалила РНБО, а невдовзі його підтримав Президент. Тоді був прийнятий великий санкційний пакет загалом проти 1 400 юросіб. Головною підставою для запровадження обмежень називались зв'язки з росією.

Хоча офіційного пояснення зв'язків із рф влада не наводила, очевидно, вона виходила з того, що саме в росії компанія розпочала діяльність, а на момент запровадження санкцій цей ринок був другим для неї за вагою, поступаючись лише казахському. Крім цього, засновник Фрідом Фінанс Тимур Турлов був громадянином рф, хоча і змінив паспорт на казахський після початку повномасштабного вторгнення рф до України.

Серед переліку заходів, які застосовуються до підсанкційних компаній: блокування активів, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання або зупинення ліцензій тощо.

Відразу після запровадження цих обмежень Національна комісія з цінних паперів та фондових ринків призупинила ліцензію Фрідом Фінанс, після чого всі рахунки клієнтів компанії виявились замороженими. Водночас право власності на всі цінні папери та кошти залишилося — держава їх не конфіскувала, а на облігації навіть справно нараховувались купонні виплати. Ось тільки скористатись цими грошима стало неможливо.

Спершу розглядались різні варіанти розблокування рахунків. В самій Фрідом Фінанс були переконані, що зможуть довести несправедливість накладання санкцій. У Верховній Раді пропонували позбавити брокера ліцензії, щоб після цього вивільнити кошти клієнтів. Однак перші реальні кроки до повернення коштів були зроблені лише минулого року після ухвалення закону «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків».

Цей документ дозволив введення тимчасового керівництва до професійних учасників ринків капіталу, у випадку «наявності фінансової нестабільності, відповідно до критеріїв, визначених НКЦПФР».

Оскільки під цей критерій потрапила і Фрідом Фінанс Україна, Нацкомісія призначила для компанії тимчасового керівника. До його обов'язків віднесли проведення повного аудиту компанії, в тому числі зобов’язань перед клієнтами. Таким чином з'явилася можливість хоча б точно визначити кому і скільки винна підсанкційна компанія. Щоправда, у НКЦПФР відразу попереджали, що це лише перший крок до повернення коштів, а щоб воно відбулося, необхідно все ж законодавче підґрунтя.

Остаточно можливість для повернення коштів клієнтам Фрідом Фінанс з'явилася на новорічні свята цього року. Тоді Президент підписав указ, за яким у санкціях щодо блокування активів міститься виняток, який поширюється на клієнтів та депонентів підсанкційної особи.

«Цим указом надано необхідні повноваження для забезпечення можливості повернення заблокованих активів», — пояснили у Нацкомісії.

За словами ж керівника ініціативної групи постраждалих приватних клієнтів Фрідом Фінанс Максима Дибенка, якби це формулювання було прописане вже під час запровадження санкцій, тоді ними взагалі не зачепили б приватних інвесторів, а стосувалися б вони виключно компанії.