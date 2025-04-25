Головне за тиждень: Курс валют, ціни на золото та як створити фінансову подушку

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл кіпрській компанії Crestline Limited на набуття контролю над ТОВ «Фінтех Бенд» — розробником і технологічним оператором monobank, який здійснює всі банківські операції на базі Універсал Банку.

У першому кварталі економіка України зросла на 0,5% — НБУ

У першому кварталі 2025 року реальний ВВП зріс на 0,5% у річному обчисленні після спаду у попередньому кварталі. Про це йдеться в Інфляційному звіті за квітень 2025 року, оприлюдненому НБУ.

Чому долар не падатиме в Україні, як у всьому світі, та чи варто затарюватися євро

Останніми тижнями долар активно знижується щодо кошика основних валют, євро — зростає. І що довше зберігається така ситуація, то активніше обговорюється у ЗМІ тема можливого закінчення ери гегемонії долара. Зміни валютного світопорядку, що почалися, торкнуться і мільйонів українців, які звикли вимірювати рівень свого добробуту в «зелених». Про перспективи долара та євро в Україні поговоримо докладніше.

Податковий комітет підтримав законопроєкт про регулювання та оподаткування криптовалют

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав до першого читання доопрацьований законопроєкт про регулювання та оподаткування віртуальних активів.

Війна та тарифні війни: як створити фінансову подушку в нових умовах

Війна вже наочно довела тисячам українців, що фінансова подушка безпеки у наші дні є критично необхідною. Глобальна перебудова світових економічних розкладів, яку розпочав Дональд Трамп, дає ще один сигнал не просто створити власний резервний фонд, а й «підігнати» його структуру під поточні реалії.

МВФ знизив очікування щодо економічного зростання в Україні

Економічне зростання України в 2024 році досягло 3,5%, тоді як прогноз на 2025 рік становить лише 2,0%, що в обох випадках є помітно нижчим за очікування, оприлюднені МВФ у листопаді минулого року. Про це йдеться в новому Огляді світової економіки.

Ціна на газ для населення залишається незмінною ще рік — Нафтогаз

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» продовжить постачати газ для населення за незмінною ціною — 7,96 грн за кубометр. Це передбачає тарифний план «Фіксований» для побутових клієнтів.

Ціни на золото вперше в історії перевищили $3500 за унцію

22 квітня ціна золота оновила історичний максимум і вперше перевищила $3450 за унцію. Котирування червневих ф'ючерсів на золото на товарній біржі Чикаго (CME) зросли на 2,3%, досягнувши $3504,2 за унцію. Золото подорожчало до рекордного рівня на тлі нового витка ослаблення долара, критики ФРС президентом США Дональдом Трампом і побоювань, що зберігаються з приводу наслідків торгової війни. Станом на 25 квітня ціна на спотове золото знизилася до $3 299,69 за тройську унцію.

Як купити квартиру без грошей: 5 робочих варіантів