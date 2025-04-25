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25 квітня 2025, 20:00

Головне за тиждень: Курс валют, ціни на золото та як створити фінансову подушку

У monobank змінюються власники: АМКУ надав дозвіл

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Джерело: Мінфін
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