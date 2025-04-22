Ціни на золото вперше в історії перевищили $3500 за унцію

Ціна золота оновила історичний максимум і вперше перевищила $3450 за унцію. Котирування червневих ф'ючерсів на золото на товарній біржі Чикаго (CME) зросли на 2,3%, досягнувши $3504,2 за унцію. Про це пише Bloomberg.

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Ціни на золото йдуть вгору

Золото подорожчало до рекордного рівня на тлі нового витка ослаблення долара, критики ФРС президентом США Дональдом Трампом і побоювань, що зберігаються з приводу наслідків торгової війни. Це спричинило зростання попиту на активи-притулки, пише Bloomberg.

Долар упав по відношенню до основних валют, оскільки довіра інвесторів до економіки США похитнулася через коментарі президента Дональда Трампа про голову ФРС Джерома Пауелла, пише агентство.

Американський президент посилив тиск на голову ФРС і зажадав, щоб регулятор знизив відсоткові ставки. Слабкий долар робить дорогоцінні метали привабливішими для учасників, які торгують в інших валютах.

Цього року ціни на дорогоцінний метал досягли рекордних значень, оскільки торговельний конфлікт дестабілізував фінансові ринки, знизивши попит на ризиковані активи та прискоривши втечу до тихих гавань.

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Активи у забезпечених золотом біржових фондах збільшувалися останні 12 тижнів, що стало найтривалішим періодом зростання з 2022 року, пише Bloomberg. Найбільші центральні банки також поповнюють свої резерви золотом, що підтримує стійкий попит у світі.

Цього року ціна на золото зросла більш ніж на 30%, що зробило його одним із найприбутковіших товарів.

Інвестори позбавляються активів США через побоювання з мит і розбіжностей між Трампом і Пауелом, що дозволяє золоту залишатися у вигідному становищі, розповів головний аналітик KCM Trade Тім Уотерс.

«З огляду на стрімке зростання, яке спостерігається цього місяця, зберігається ймовірність відкату на ринку. Але є підстави вважати, що у разі відкату купівлі відновляться з огляду на те, що висока економічна невизначеність залишається переважною темою на ринку», — сказав він.

Прогнози експертів

Раніше експерти Citi прогнозували, що ціни на золото можуть піднятися до $3500 за унцію протягом наступних трьох місяців.

«За нашими оцінками, побоювання з приводу зростання економіки США та світової економіки, пов'язані з торговим митом, швидше за все, і надалі поєднуватимуться з високим попитом з боку центральних банків та інших інституційних інвесторів», — повідомили аналітики.

Згідно з розрахунками аналітиків Citi, на цьому фоні інвестиційний попит на золото у другому кварталі зросте до 110% видобутку. Раніше банк прогнозував попит на рівні 95%. За даними Citi, це буде найвищим попитом з часів світової фінансової кризи та другим за величиною більш ніж за 25 років.

У Goldman Sachs прогнозують, що золото продовжить зростання до нових рекордних значень. У банку очікують, що до кінця цього року ціна на дорогоцінний метал зросте до $3700 за унцію, а в середині наступного року ціна золота може досягти $4000 за унцію.

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