МВФ знизив очікування щодо економічного зростання в Україні

Економічне зростання України в 2024 році досягло 3,5%, тоді як прогноз на 2025 рік становить лише 2,0%, що в обох випадках є помітно нижчим за очікування, оприлюднені МВФ у листопаді минулого року. Про це йдеться в новому Огляді світової економіки, який представив у вівторок головний економіст Фонду П'єр-Олів'є Горінчас, передає Укрінформ.

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Прогноз МВФ

У розділі щодо європейських економік зазначається, що за підсумками 2024 року економічне зростання України становило лише 3,5%. Це нижче на 0,5 процентних пунктів, ніж МВФ прогнозував у листопаді минулого року.

Фонд також погіршив очікування для ВВП України на 2025 рік — до 2,0% у порівнянні з 2,5−3,5% кілька місяців тому. Водночас, у оновленому огляді МВФ прогнозує зростання в Україні у 2026 році на рівні 4,5%.

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У доповіді також розраховані інші показники. Зокрема, динаміка індексу споживчих цін в Україні зміниться з 6,5 минулого року до 12,6 цьогоріч та 7,7 у 2026-му. Баланс поточного рахунку зміниться з «мінус» 7,0 минулого року до «мінус» 15,9 за підсумками нинішнього.

У 2026 році цей показник прогнозується на рівні «мінус» 10,6.

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Рівень безробіття в Україні зменшиться з 13,1 у 2024 році до 11,6 в 2025 році. У 2026 році він прогнозується на рівні 10,2.

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