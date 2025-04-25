У першому кварталі економіка України зросла на 0,5% — НБУ

У першому кварталі 2025 року реальний ВВП зріс на 0,5% у річному обчисленні після спаду у попередньому кварталі. Про це йдеться в Інфляційному звіті за квітень 2025 року, оприлюдненому НБУ .

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«Вагомим чинником зростання економіки стало переважно стабільне постачання електроенергії. Так, у першому кварталі 2025 року дефіцит електроенергії був меншим, ніж очікувалося, завдяки теплій погоді та швидким ремонтам потужностей і інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Нацбанк очікує, що у 2025 році зростання ВВП залишатиметься помірним — регулятор знизив прогноз економічного відновлення з 3,6% до 3,1%.

Зазначається, що зростання ВВП гальмуватимуть наслідки війни, зокрема дефіцит на ринку праці, у тому числі через збереження від'ємного сальдо міграції, посилення обстрілів і руйнування газової інфраструктури, що збільшуватиме залежність від імпорту, а також негативні ефекти торговельних протистоянь у світі.

При цьому НБУ прогнозує, що пожвавлення врожайності, зниження дефіциту електроенергії та високі обсяги оборонних замовлень підтримуватимуть економічне зростання у 2025 році.

Очікується, що у 2026−2027 роках темпи зростання реального ВВП пришвидшяться до 3,7−3,9%. Водночас регулятор застерігає: фаза швидкого відновлення завершилася, і без значних інвестицій або масового повернення трудових мігрантів суттєвого прискорення зростання очікувати не варто.

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