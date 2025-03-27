Готуй авто до нових пригод разом з нами. З Finance.ua Страхування твій спокій на дорозі під надійним захистом.
27 березня 2025, 12:16
Весна без турбот з Finance.ua Страхування
Зараз як ніколи безпека на першому місці. І безпека на дорозі не є виключенням. Наявність страховки на авто дає внутрішній спокій та в разі ДТП не спустошує гаманець.
Ми підготували для вас пропозиції тільки від перевірених страхових компаній, таких як (ціни актуальні станом на 21 березня 2025 року).
- Інтер-Поліс — 2 847 грн
- Оранта — 2 890 грн
- Євроінс — 3 293 грн
- ТАС — 3 294 грн
- UNIQA — 3 354 грн
- Арсенал — 3 395 грн
- PZU — 3 852 грн
- INGO — 4 247 грн
- Європейський страховий альянс — 4 257 грн
- Універсальна — 4 288 грн
- VUSO — 5 671 грн
- ARX — 5 614 грн
- УСГ — 5 745 грн
Лови -1000 грн за промокодом MINFIN1000 на Автоцивілку та насолоджуйся кожною поїздкою без зайвих турбот.
- Оформлення страхування за 5 хвилин
- Ціни на страхування нижчі ніж у страховій напряму
- Надійні та перевірені страхові компанії
Пропозиція діє до 5 квітня 2025 року.
Знижка не повинна бути більше 20% від загальної вартості полісу
Джерело: Мінфін
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