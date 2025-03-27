Весна без турбот з Finance.ua Страхування

Готуй авто до нових пригод разом з нами. З Finance.ua Страхування твій спокій на дорозі під надійним захистом.

Зараз як ніколи безпека на першому місці. І безпека на дорозі не є виключенням. Наявність страховки на авто дає внутрішній спокій та в разі ДТП не спустошує гаманець.

Ми підготували для вас пропозиції тільки від перевірених страхових компаній, таких як (ціни актуальні станом на 21 березня 2025 року).

Інтер-Поліс — 2 847 грн

Оранта — 2 890 грн

Євроінс — 3 293 грн

ТАС — 3 294 грн

UNIQA — 3 354 грн

Арсенал — 3 395 грн

PZU — 3 852 грн

INGO — 4 247 грн

Європейський страховий альянс — 4 257 грн

Універсальна — 4 288 грн

VUSO — 5 671 грн

ARX — 5 614 грн

УСГ — 5 745 грн

Лови -1000 грн за промокодом MINFIN1000 на Автоцивілку та насолоджуйся кожною поїздкою без зайвих турбот.

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Ціни на страхування нижчі ніж у страховій напряму

Надійні та перевірені страхові компанії

Пропозиція діє до 5 квітня 2025 року.

Знижка не повинна бути більше 20% від загальної вартості полісу