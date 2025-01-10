Споживча інфляція, прибутки банків, зростання міжнародних резервів: головне за тиждень

Споживча інфляція в грудні 2024 року порівняно із листопадом становила 1,4%, за рік — 12%. Базова інфляція у грудні порівняно із листопадом становила 1,3%, за рік у цілому — 10,7%. Про це повідомила Державна служба статистики.

Міжнародні резерви України зросли упродовж 2024 року на 8% до $43,8 мільярда

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року за попередніми даними становили $43 787,6 млн. Загалом упродовж 2024 року вони збільшилися на 8%.

Україна отримала від ЄС перші 3 мільярди євро від російських заморожених активів

Сьогодні, 10 січня, Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 3 млрд євро від Європейського Союзу. Це перші кошти, які забезпечені доходами від заморожених активів рф.

Нацбанк назвав 10 найприбутковіших банків за 11 місяців 2024 року

Платоспроможні банки України за січень-листопад 2024 року отримали 131,085 млрд гривень прибутку після оподаткування.

Податок на прибуток: Банки заплатять 44,52 мільярда за неповний 2024 рік

44,52 млрд грн податку на прибуток заплатять українські банки за 11 місяців 2024 року за даними Нацбанку. Це вже в 1,7 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року. З них рекордні 7,05 млрд грн зобовʼязань припадають на листопад 2024 року — після підвищення податків з 25% до 50%.