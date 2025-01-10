Україна отримала від ЄС перші 3 мільярди євро від російських заморожених активів

Сьогодні, 10 січня, Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 3 млрд євро від Європейського Союзу. Це перші кошти, які забезпечені доходами від заморожених активів рф. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

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Деталі

Кошти є частиною внеску ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів росії. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро ($20 млрд).

Очікується, що кошти від Європейського Союзу будуть надходити частинами до кінця 2025 року.

Заморожені активи центрального банку росії в ЄС сягають 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі за офіційними даними ЄС. Залежно від рівня відсоткових ставок, доходи від цих активів наразі оцінюються у 2,5−3 млрд євро на рік.

Куди спрямують кошти

«Кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки держбюджету соціального та військового напряму, підтримати макроекономічну стабільність, відновити критично важливу інфраструктуру», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.