Міжнародні резерви України зросли упродовж 2024 року на 8% до $43,8 мільярда

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2025 року за попередніми даними становили $43 787,6 млн. Загалом упродовж 2024 року вони збільшилися на 8%. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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У грудні 2024 року міжнародні резерви зросли на 9,7% порівняно з листопадом завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Низка чинників

Загалом динаміку резервів у грудні 2024 року визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло $9 461,1 млн. З цієї суми:

$4 411,1 млн — макрофінансова допомога від ЄС;

$3 935,3 млн — від Світового банку, в тому числі через механізм DPL від США, Японії та Великої Британії;

$1 088,8 млн — від МВФ;

$25,9 млн — від інших кредиторів.

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $132,6 млн, з яких:

$75,2 млн — борг перед Світовим банком;

$4,5 млн — борг перед ЄБРР;

$52,9 млн — борг перед іншими міжнародними кредиторами.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $252 млн.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $5 308,9 млн та викупив до резервів $0,4 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в грудні становив $5 308,5 млн, збільшившись майже вдвічі порівняно з листопадом.

Зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із традиційним сезонним чинником — активізацією бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У грудні внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на $92,4 млн.

Загалом упродовж 2024 року міжнародні резерви України збільшилися на 8%.

Минулого року Україна отримала потужну світову фінансову підтримку — відповідно до балансових даних близько $42 млрд. Найбільша фінансова допомога надійшла від Європейського Союзу — $17,5 млрд, Сполучених Штатів Америки — $6,8 млрд, Світового банку — $6,1 млрд, МВФ — $5,3 млрд, Японії - $4,3 млрд, Канади — $1,8 млрд.

Крім того, у 2024 році країна отримала понад $3,5 млрд завдяки розміщенню валютних ОВДП. Це разом із міжнародною допомогою дало змогу:

компенсувати виплати країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті ($6,7 млрд) та виплати Міжнародному валютному фонду ($3,4 млрд);

компенсувати чисті інтервенції НБУ з продажу валюти ($34,8 млрд), що здійснювалися для компенсації структурного дефіциту на валютному ринку та згладжування надмірних курсових коливань в умовах керованої гнучкості обмінного курсу;

наростити міжнародні резерви до рівня, що є достатнім, щоб і надалі підтримувати курсову стійкість.

Зазначається, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,5 місяця майбутнього імпорту.

«У 2025 році Україна розраховує отримати близько $38 млрд від міжнародних партнерів. Отже, спроможність НБУ підтримувати достатній рівень міжнародних резервів та забезпечувати стійкість валютного ринку залишиться високою», — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.