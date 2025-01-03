Долар по 42 офіційно, рекордні інвестиції в ОВДП, транзит російського газу: головне за тиждень
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 31 грудня, на рівні 42,0390 грн/$, порівняно із 41,9403 грн/$ у понеділок.
На 6 січня НБУ встановив новий курс — 42,08.
Українці за рік інвестували в ОВДП рекордні 640 млн
У 2024 році українці інвестували в облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) рекордний обсяг коштів — 639,5 млрд грн.
У грудні НБУ продав рекордні $5,3 мільярда, щоб підтримати гривню
Чистий продаж доларів Національним банком у грудні 2024 року збільшився до $5,28 мільярда, порівняно із $2,73 млрд у листопаді, $3,43 млрд — у жовтні, $3,21 млрд — у вересні та $2,68 млрд — у серпні минулого року.
Україна припинила транзит російського газу
Зранку 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює у режимі без транзиту.
ЄС став найбільшим донором України минулоріч, надавши $17,3 млрд
У 2024 році Міністерство фінансів України залучило зовнішнє фінансування від одинадцяти партнерів з розвитку у розмірі понад $41 млрд. ЄС став найбільшим донором України, надавши $17,3 млрд у межах фінансового інструменту Ukraine Facility.
В Україну заборонили ввозити нові легкові автівки нижче стандарту «Євро-6»
Коментарі