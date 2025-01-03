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3 січня 2025, 20:00

Долар по 42 офіційно, рекордні інвестиції в ОВДП, транзит російського газу: головне за тиждень

Офіційний курс долара вперше перетнув позначку 42 гривні

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 31 грудня, на рівні 42,0390 грн/$, порівняно із 41,9403 грн/$ у понеділок.

На 6 січня НБУ встановив новий курс — 42,08.

Українці за рік інвестували в ОВДП рекордні 640 млн

У 2024 році українці інвестували в облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) рекордний обсяг коштів — 639,5 млрд грн.

У грудні НБУ продав рекордні $5,3 мільярда, щоб підтримати гривню

Чистий продаж доларів Національним банком у грудні 2024 року збільшився до $5,28 мільярда, порівняно із $2,73 млрд у листопаді, $3,43 млрд — у жовтні, $3,21 млрд — у вересні та $2,68 млрд — у серпні минулого року.

Україна припинила транзит російського газу

Зранку 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює у режимі без транзиту.

ЄС став найбільшим донором України минулоріч, надавши $17,3 млрд

У 2024 році Міністерство фінансів України залучило зовнішнє фінансування від одинадцяти партнерів з розвитку у розмірі понад $41 млрд. ЄС став найбільшим донором України, надавши $17,3 млрд у межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

В Україну заборонили ввозити нові легкові автівки нижче стандарту «Євро-6»

Із 1 січня 2025 року в Україну заборонено ввозити для подальшого розмитнення та отримання першої реєстрації нові легкові автомобілі, які не відповідають екологічному стандарту «Євро-6». Відповідну норму містить закон № 4144-IX про внесення змін до Митного кодексу.

Джерело: Мінфін
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