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1 січня 2025, 8:25

Україна припинила транзит російського газу

Зранку 1 січня Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює у режимі без транзиту. Про це повідомили в Операторі ГТС України.

Зранку 1 січня Україна припинила транзит російського газу.
Фото: depositphotos

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Деталі

«О 7 ранку за київським часом 1 січня 2025 року завершила дію Угода про взаємодію між ТОВ „Оператор ГТС України“ та ПАТ „Газпром“ для фізичних точок з'єднання рф-Україна між газотранспортними системами України та рф від 30 грудня 2019 року. Відповідно, припинено транспортування природного газу з точки входу „Суджа“ на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах», — повідомили в українській компанії

Таким чином, транзит російського газу через Україну припинився.

У компанії додали, що про припинення транзиту газу проінформували міжнародних партнерів в установленому порядку.

«Оператор ГТС України завчасно підготував інфраструктуру до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів. Колектив компанії готовий до роботи в нових умовах», — підкреслив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.

Зокрема, ОГТСУ домовився про збільшення гарантованих потужностей для забезпечення можливості постачання газу як в Україну, так і через Україну європейським споживачам.

Також компанія оптимізувала свої витрати: скоротила власне споживання газу, провела оптимізацію активів, які не задіяні у роботі ГТС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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0
Три літри
Три літри
1 січня 2025, 8:31
#
👍
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0
eurousa
eurousa
1 січня 2025, 8:53
#
Бонусы манагерам нефтегаза тоже отменили?))
+
0
XBET
XBET
1 січня 2025, 9:04
#
Наконец то
+
0
stas12345
stas12345
1 січня 2025, 9:31
#
ПЕРЕМОГА!!! Слава Україні
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