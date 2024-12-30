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30 грудня 2024, 18:32

Офіційний курс долара вперше перетнув позначку 42 гривні

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 31 грудня, на рівні 42,0390 грн/$, порівняно із 41,9403 грн/$ у понеділок.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 31 грудня, на рівні 42,0390 грн/$, порівняно із 41,9403 грн/$ у понеділок.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЦе новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано тиждень тому, 24 грудня, на рівні 41,9910 грн/$.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано тиждень тому, 24 грудня, на рівні 41,9910 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 18 копійок — до 43,9266 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+91
Turbo Apricot
Turbo Apricot
30 грудня 2024, 18:35
#
42 згідно плану перемоги, плану стійкості, плану незламності, плану величності, плану єдності, плану потужності — попереду нові звитяги
+
+34
asdf2024
asdf2024
30 грудня 2024, 19:22
#
Патриоты сейчас напишут это хорошо))))
+
+19
Turbo Apricot
Turbo Apricot
30 грудня 2024, 19:37
#
Курс доллара це неважливий другорядний показник, головний показник це відсоток охоплення населення телемарафоном та кількість потужних відеозвернень
+
+15
Дмитрий Чернышёв
Дмитрий Чернышёв
30 грудня 2024, 20:35
#
А де міністр фінансів?
+
0
angelvet
angelvet
30 грудня 2024, 21:15
#
42 це головна відповідь на питання життя, Всесвіту і взагалі всього іншого.
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