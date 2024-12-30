Офіційний курс долара вперше перетнув позначку 42 гривні

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 31 грудня, на рівні 42,0390 грн/$, порівняно із 41,9403 грн/$ у понеділок.

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Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано тиждень тому, 24 грудня, на рівні 41,9910 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 18 копійок — до 43,9266 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.