За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 31 грудня, на рівні 42,0390 грн/$, порівняно із 41,9403 грн/$ у понеділок.
30 грудня 2024, 18:32
Офіційний курс долара вперше перетнув позначку 42 гривні
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Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано тиждень тому, 24 грудня, на рівні 41,9910 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився ще на 18 копійок — до 43,9266 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.
Джерело: Мінфін
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