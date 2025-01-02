У 2024 році Міністерство фінансів України залучило зовнішнє фінансування від одинадцяти партнерів з розвитку у розмірі понад $41 млрд. ЄС став найбільшим донором України, надавши $17,3 млрд у межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.
2 січня 2025, 16:15
ЄС став найбільшим донором України минулоріч, надавши $17,3 млрд
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Донори фінансової допомоги у 2024 році
- ЄС — $17,3 млрд (пільгове фінансування та гранти);
- США — $8,3 млрд (гранти);
- МВФ — $5,3 млрд (пільгове фінансування);
- Японія — $4,3 млрд (пільгове фінансування, гранти, гарантія);
- Світовий банк — $3,2 млрд (пільгове фінансування);
- Канада — $1,8 млрд (пільгове фінансування);
- Великобританія — $1 млрд (гарантія);
- Норвегія — $306 млн (гранти);
- Республіка Корея — $100 млн (пільгове фінансування);
- Банк розвитку Ради Європи — $11 млн (пільгове фінансування);
- Іспанія — $3 млн (гарантія).
Загалом від початку повномасштабної війни, міжнародні партнери спрямували до України $115,2 млрд бюджетної підтримки.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Все за границей…
Сговор массонов…
Европейские чиновники в доле…
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