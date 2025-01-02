ЄС став найбільшим донором України минулоріч, надавши $17,3 млрд

У 2024 році Міністерство фінансів України залучило зовнішнє фінансування від одинадцяти партнерів з розвитку у розмірі понад $41 млрд. ЄС став найбільшим донором України, надавши $17,3 млрд у межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.