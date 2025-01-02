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2 січня 2025, 16:15

ЄС став найбільшим донором України минулоріч, надавши $17,3 млрд

У 2024 році Міністерство фінансів України залучило зовнішнє фінансування від одинадцяти партнерів з розвитку у розмірі понад $41 млрд. ЄС став найбільшим донором України, надавши $17,3 млрд у межах фінансового інструменту Ukraine Facility. Про це йдеться в даних Міністерства фінансів.

У 2024 році Міністерство фінансів України залучило зовнішнє фінансування від одинадцяти партнерів з розвитку у розмірі понад $41 млрд.
Фото: depositphotos

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Донори фінансової допомоги у 2024 році

  • ЄС — $17,3 млрд (пільгове фінансування та гранти);
  • США — $8,3 млрд (гранти);
  • МВФ — $5,3 млрд (пільгове фінансування);
  • Японія — $4,3 млрд (пільгове фінансування, гранти, гарантія);
  • Світовий банк — $3,2 млрд (пільгове фінансування);
  • Канада — $1,8 млрд (пільгове фінансування);
  • Великобританія — $1 млрд (гарантія);
  • Норвегія — $306 млн (гранти);
  • Республіка Корея — $100 млн (пільгове фінансування);
  • Банк розвитку Ради Європи — $11 млн (пільгове фінансування);
  • Іспанія — $3 млн (гарантія).

Загалом від початку повномасштабної війни, міжнародні партнери спрямували до України $115,2 млрд бюджетної підтримки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 січня 2025, 16:33
#
Все разворовали…
Все за границей…
Сговор массонов…
Европейские чиновники в доле…

Что еще можно добавить?
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0
bosyak
bosyak
2 січня 2025, 17:15
#
От якщо б ще написали умови «пільгового кредитування» по донорам, ціни б автору не було б.
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