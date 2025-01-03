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3 січня 2025, 9:18

У грудні НБУ продав рекордні $5,3 мільярда, щоб підтримати гривню

Чистий продаж доларів Національним банком у грудні 2024 року збільшився до $5,28 мільярда, порівняно із $2,73 млрд у листопаді, $3,43 млрд — у жовтні, $3,21 млрд — у вересні та $2,68 млрд — у серпні минулого року. Про це свідчать дані НБУ.

Чистий продаж доларів Національним банком у грудні 2024 року збільшився до $5,28 мільярда, порівняно із $2,73 млрд у листопаді, $3,43 млрд — у жовтні, $3,21 млрд — у вересні та $2,68 млрд — у серпні минулого року.

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Зокрема, Нацбанк продав минулого місяця $5,284 млрд, а купив лише $0,4 мільйона.

Загалом за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив — лише $0,13 млрд.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+135
Turbo Apricot
Turbo Apricot
3 січня 2025, 9:29
#
Україна з безперервним п'ятирічним перебуванням на посадах п’яти-шести менеджерів прямує до потужних економічних рекордів які будуть перевищені новими потужними рекордами
+
0
Exba
Exba
3 січня 2025, 9:34
#
Прямая иностранная бюджетная поддержка (без учёта военной помощи) в 2024 году составила 41,7 млрд долл, из них продали на межбанке почти 35 млрд. Где оставшиеся 6,7 млрд долл? Или это как в анекдоте про трансформатор, где 380 получили, 220 отдали, на остальное гудим?). По идее часть могла пойти на возврат старых долгов, но лень искать цифры + очень много чего там реструктуризировали либо просто не платят
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
3 січня 2025, 11:31
#
Exba
«Где оставшиеся 6,7 млрд долл?»

В ЗВР НБУ
+
+60
Злий Інвестор
Злий Інвестор
3 січня 2025, 11:16
#
А тепер зверніть увагу на факт, що мінфін в середньому за місяць залучає 1.2 млрд доларів при продажі облігацій. Населення добре розуміє, що девальвація гривні на цей рік мінімум на 10% вже закладена в плани НБУ і той факт, що воно гривню несе не в облігації, а в валютний кеш добре розповідає про його настрої.
+
0
bosyak
bosyak
3 січня 2025, 11:47
#
На фізиків нбу не розраховує, подивіться аукціони з жовтня. А населення стабільно викуповує десь 1 млрд$ щомісяця вже третій рік.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
3 січня 2025, 12:30
#
Весело весело встретили новый год …

по цифрам — за все годы независимости таких убытков не было за год … а тут за месяц …
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0
veritas69
veritas69
3 січня 2025, 12:39
#
Бідняки на мін ЗП розганяють інфляцію, а бюджетні наймити переганяють надмірні доходи у валюту і крипту, щоб гарно весело жити поза межами країни, коли з хлібних місць доведеться злізти
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