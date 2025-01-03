У грудні НБУ продав рекордні $5,3 мільярда, щоб підтримати гривню

Чистий продаж доларів Національним банком у грудні 2024 року збільшився до $5,28 мільярда, порівняно із $2,73 млрд у листопаді, $3,43 млрд — у жовтні, $3,21 млрд — у вересні та $2,68 млрд — у серпні минулого року. Про це свідчать дані НБУ.