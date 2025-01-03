Чистий продаж доларів Національним банком у грудні 2024 року збільшився до $5,28 мільярда, порівняно із $2,73 млрд у листопаді, $3,43 млрд — у жовтні, $3,21 млрд — у вересні та $2,68 млрд — у серпні минулого року. Про це свідчать дані НБУ.
3 січня 2025, 9:18
У грудні НБУ продав рекордні $5,3 мільярда, щоб підтримати гривню
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Зокрема, Нацбанк продав минулого місяця $5,284 млрд, а купив лише $0,4 мільйона.
Загалом за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив — лише $0,13 млрд.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7
«Где оставшиеся 6,7 млрд долл?»
В ЗВР НБУ
по цифрам — за все годы независимости таких убытков не было за год … а тут за месяц …